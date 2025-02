Cillian Murphy złoczyńcą w serialowym Harrym Potterze? Aktor nie wcieli się w Voldemorta

Aktor znany z Oppenheimera, czy Peaky Blinders może dołączyć do obsady rebootu Harry’ego Pottera.

Pojawia się coraz więcej plotek dotyczących obsady serialowej wersji Harry’ego Pottera. Obecnie trwają poszukiwania trójki młodych aktorów do głównych ról, w których mogą wystąpić zupełni debiutanci. Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku ról dla dorosłych aktorów, z którymi twórcy mają się bezpośrednio kontaktować, aby zaproponować im udział w serialu. Dopiero co informowaliśmy, że aktorka znana z ostatniej części Indiany Jonesa może wcielić się w ważną postać, a teraz pojawiły się kolejne plotki, tym razem o obsadzeniu jednego ze złoczyńców. Jeżeli okażą się one prawdziwe, serial zyska oscarowe nazwisko.

Harry Potter – Cillian Murphy zagra nauczyciela Obrony przed czarną magią?

Według scoopera Daniela Richtmana Cillian Murphy jest brany pod uwagę do dołączenia do nowego Harry’ego Pottera. Jego zdaniem aktor znany z Oppeneheimera, Peaky Blinders, czy Incepcji miałby wcielić się w Kwiryniusza Quirrella, czyli nauczyciela Obrony przed czarną magią, który służył Voldemortowi. Ten którego imienia nie wolno wymawiać wykorzystał ciało Quirrella, przekształcając go w tymczasowego horkruksa.