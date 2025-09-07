Serial God of War zbliża się coraz większymi krokami. Amazon rusza ze zdjęciami w 2026 roku

Zdjęcia do serialu God of War mają ruszyć w marcu 2026 roku
Doniesienia pochodzą z portalu NexusPointNews. Strona twierdzi, że rozpoczęcie zdjęć jest ustalone na marzec 2026 roku. Produkcję ma gościć Vancouver w Kanadzie.
Co więcej, portal informuje, że trwa już proces castingowy. Ronald D. Moore, showrunner serialu, podał w lipcu w wywiadzie dla IGN:
Jesteśmy na etapie scenariuszy. Wciąż nad nimi pracujemy. Idzie nam bardzo dobrze. Mamy świetny zespół. To było fascynujące doświadczenie, w które mogłem się zagłębić. Nigdy wcześniej nie zajmowałem się adaptacją gry wideo, a im głębiej w to wchodziłem, tym bardziej imponowała mi szerokość i głębia mitologii, jaka kryje się w tej grze.
Chcemy zachować historię i ducha postaci, ale to adaptacja – możemy bawić się strukturą i wątkami. Inspiracji nie brakuje.
Pamiętajmy jednak, że doniesienia te są nieoficjalne. Jeśli jednak informacje te zostaną potwierdzone, oznacza to, że prace na planie God of War mogą zbiegać się w czasie z produkcją innej głośnej adaptacji Prime Video – serialu Tomb Raider, do którego zdjęcia mają ruszyć w styczniu 2026 roku. Wkrótce mogą również pojawić się pierwsze wieści związane z obsadą serialu God of War.
