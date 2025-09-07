Zaloguj się lub Zarejestruj

Serial God of War zbliża się coraz większymi krokami. Amazon rusza ze zdjęciami w 2026 roku

Patrycja Pietrowska
2025/09/07 10:30
0
0

Poznaliśmy prawdopodobny termin rozpoczęcia zdjęć do serialu God of War.

W lipcu dowiedzieliśmy się, że serial God of War rozwinie historię Kratosa i Atreusa. Zapowiedziano również, że produkcja otrzyma dwa sezony. Według najnowszych doniesień, zdjęcia do serialu Amazona mają ruszyć wiosną 2026 roku.

God of War
God of War

Zdjęcia do serialu God of War mają ruszyć w marcu 2026 roku

Doniesienia pochodzą z portalu NexusPointNews. Strona twierdzi, że rozpoczęcie zdjęć jest ustalone na marzec 2026 roku. Produkcję ma gościć Vancouver w Kanadzie.

Co więcej, portal informuje, że trwa już proces castingowy. Ronald D. Moore, showrunner serialu, podał w lipcu w wywiadzie dla IGN:

Jesteśmy na etapie scenariuszy. Wciąż nad nimi pracujemy. Idzie nam bardzo dobrze. Mamy świetny zespół. To było fascynujące doświadczenie, w które mogłem się zagłębić. Nigdy wcześniej nie zajmowałem się adaptacją gry wideo, a im głębiej w to wchodziłem, tym bardziej imponowała mi szerokość i głębia mitologii, jaka kryje się w tej grze.

GramTV przedstawia:

Moore wspominał również:

Chcemy zachować historię i ducha postaci, ale to adaptacja – możemy bawić się strukturą i wątkami. Inspiracji nie brakuje.

Pamiętajmy jednak, że doniesienia te są nieoficjalne. Jeśli jednak informacje te zostaną potwierdzone, oznacza to, że prace na planie God of War mogą zbiegać się w czasie z produkcją innej głośnej adaptacji Prime Video – serialu Tomb Raider, do którego zdjęcia mają ruszyć w styczniu 2026 roku. Wkrótce mogą również pojawić się pierwsze wieści związane z obsadą serialu God of War.

Źródło:https://insider-gaming.com/god-of-war-amazon-filming-march-2026-rumor/

Tagi:

Popkultura
plotka
PlayStation
God of War
serial
Amazon
Plotki
Sony Pictures
zdjęcia
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112