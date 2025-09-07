Serial God of War zbliża się coraz większymi krokami. Amazon rusza ze zdjęciami w 2026 roku

W lipcu dowiedzieliśmy się, że serial God of War rozwinie historię Kratosa i Atreusa. Zapowiedziano również, że produkcja otrzyma dwa sezony. Według najnowszych doniesień, zdjęcia do serialu Amazona mają ruszyć wiosną 2026 roku.

Zdjęcia do serialu God of War mają ruszyć w marcu 2026 roku

Doniesienia pochodzą z portalu NexusPointNews. Strona twierdzi, że rozpoczęcie zdjęć jest ustalone na marzec 2026 roku. Produkcję ma gościć Vancouver w Kanadzie.