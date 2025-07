Nowy serial God of War – Amazon tworzy dwa sezony i wzoruje się na The Last of Us

Amazon ujawnia kolejne szczegóły dotyczące serialu God of War, który ma być jedną z najważniejszych adaptacji gier wideo w nadchodzących latach. Twórcy przygotowują dwa sezony historii i zapowiadają, że serial nie będzie wierną kopią gier, lecz ich rozwinięciem w duchu The Last of Us.

God of War – serial rozwinie histori ę Kratosa i Atreusa

Zdjęcia do pierwszego sezonu mają ruszyć na początku 2026 roku, a już teraz potwierdzono, że powstaną dwa sezony. Amazon i Sony nie czekają na wyniki oglądalności – według oficjalnych informacji drugi sezon otrzymał zielone światło, a scenariusze powstają równolegle.

Wczytywanie ramki mediów.