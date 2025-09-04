Serial Tomb Raider od Amazon jednak powstaje. Zdjęcja ruszają już wkrótce

Produkcja natrafiła na problemy, ale wychodzi na to, że właśnie wychodzi z opresji. Dosaniemy aktorski serial z Larą Croft.

Amazon potwierdził, że serial Tomb Raider od Phoebe Waller-Bridge wchodzi w fazę realizacji. Zdjęcia rozpoczną się w styczniu 2025 roku, a do zespołu twórców dołączył nowy współshowrunner, Chad Hodge. Tym samym kończą się wielomiesięczne spekulacje, jakoby projekt został anulowany. Nie, nie został. Serial Tomb Raider jednak powstaje. Zdjęcia ruszają w styczniu Pierwsze informacje o reboocie pojawiły się jesienią ubiegłego roku. Amazon nie zamierza odkładać serialu na półkę. Hodge, znany z takich produkcji jak Wayward Pines, Dobre zachowanie czy Runaway, został zatrudniony najpierw jako konsultant w jednym z pokoi scenarzystów, a ostatecznie mianowany współshowrunnerem i producentem wykonawczym. Nad odcinkami pracować będzie też Jonathan Van Tulleken (Shōgun, Złodziej narkotyków), który zajmie się reżyserią.

Według doniesień serial przeszedł przez dwa różne pokoje scenarzystów, nie generując zatwierdzonych scenariuszy. To właśnie miało być przyczyną opóźnień i obaw, że Amazon wstrzyma projekt. Aktorka i scenarzystka Waller-Bridge, znana z serialu Fleabag i z występu w Indiana Jonesa i artefakt przeznaczenia, pozostaje jednak główną siłą kreatywną — odpowiada za scenariusze i pełni funkcję producentki wykonawczej.

Dodajmy, że to jedna z najdroższych i najważniejszych decyzji byłej szefowej Amazon Studios, Jen Salke, która w 2019 roku podpisała z Waller-Bridge kontrakt wart 20 mln dolarów rocznie. Choć umowa przez lata nie przyniosła żadnych gotowych filmów ani seriali, została przedłużona — najpierw w 2022 roku, a potem ponownie, tuż przed odejściem Salke. Obecnie obowiązuje na zmienionych warunkach i przy znacznie niższych stawkach. Tomb Raider będzie pierwszą dużą produkcją telewizyjną w ramach tego kontraktu. Serial musi zmierzyć się nie tylko z wysokimi oczekiwaniami fanów, ale i z dziedzictwem poprzednich adaptacji. Lara Croft w wykonaniu Angeliny Jolie stała się ikoną początku XXI wieku, a reboot z Alicią Vikander z 2018 roku podzielił widzów. Tym razem Amazon stawia na serial, który ma szansę przywrócić bohaterkę do popkulturowej pierwszej ligi. Na razie nie jest pewne, kto zagra główną rolę, ale jedną z kandydatek była Sophie Turner.

