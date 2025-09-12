Seria The Crew przekroczyła 50 milionów graczy. Ubisoft zapowiada największy pokaz w historii marki

Seria The Crew zaliczyła spory kamień milowy. Wyścigi Ubisoftu przyciągnęły do siebie 50 milionów graczy.

Ubisoft ogłosił, że seria The Crew od swojego debiutu w 2014 roku przyciągnęła już 50 milionów graczy na całym świecie. Informację przekazał Stephane Beley, dyrektor zarządzający studia Ivory Tower, w specjalnym wideo z okazji drugiej rocznicy premiery The Crew Motorfest. 50 milionów graczy zagrało już w gry z serii The Crew Z tej okazji na graczy najnowszej odsłony czeka bardzo szybki prezent, o czym poinformował Stephane Beley:

Dziś świętujemy coś naprawdę wyjątkowego. Osiągnęliśmy 50 milionów graczy w całej serii The Crew. Aby uczcić tę okazję, przygotowaliśmy specjalny prezent w grze. Z okazji jubileuszu gracze The Crew Motorfest mogą w tym tygodniu odebrać wyjątkowy samochód, jakim jest Bugatti Veyron Edition One. Wczytywanie ramki mediów. Warto zaznaczyć, że liczba ta nie oznacza bezpośredniej sprzedaży, co w zasadzie jest normą przy podawaniu wyników przez Ubisoft. Firma regularnie organizowała darmowe okresy próbne The Crew 2 i The Crew Motorfest, a oba tytuły dostępne są także w abonamencie Ubisoft Plus.

Na zakończenie nagrania Beley ogłosił, że 16 października odbędzie się kolejny The Crew Showcase, który ma być “największym w historii całej serii”. Choć szczegółów na razie brakuje, wszystko wskazuje na to, że wydarzenie zapowie trzeci rok wsparcia dla The Crew Motorfest, z nowymi samochodami i tematycznymi playlistami. Przypomnijmy, że The Crew zadebiutowało w 2014 roku jako ambitne wyścigowe MMO z mapą odwzorowującą całe USA. Następnie tę formułę rozbudowano w The Crew 2 w 2018 dodając samoloty i łodzie. W 2023 roku zadebiutowało The Crew Motorfest, które przeniosło graczy na malownicze Hawaje, jednocześnie oferując największą w historii zawartość. Oryginalna część serii budzi obecnie spore kontrowersje. Po zamknięciu serwerów przez Ubisoft gra stała się niegrywalna, ponieważ wymaga stałego połączenia z siecią. Społeczność fanów próbuje to naprawić, dlatego powstał projekt The Crew Unlimited, emulujący serwery pierwszej odsłony. Ma on wystartować 15 września 2025 roku.