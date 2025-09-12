Seria The Crew przekroczyła 50 milionów graczy. Ubisoft zapowiada największy pokaz w historii marki

Seria The Crew zaliczyła spory kamień milowy. Wyścigi Ubisoftu przyciągnęły do siebie 50 milionów graczy.
Ubisoft ogłosił, że seria The Crew od swojego debiutu w 2014 roku przyciągnęła już 50 milionów graczy na całym świecie. Informację przekazał Stephane Beley, dyrektor zarządzający studia Ivory Tower, w specjalnym wideo z okazji drugiej rocznicy premiery The Crew Motorfest.
50 milionów graczy zagrało już w gry z serii The Crew
Z tej okazji na graczy najnowszej odsłony czeka bardzo szybki prezent, o czym poinformował Stephane Beley:
Dziś świętujemy coś naprawdę wyjątkowego. Osiągnęliśmy 50 milionów graczy w całej serii The Crew. Aby uczcić tę okazję, przygotowaliśmy specjalny prezent w grze.
Z okazji jubileuszu gracze The Crew Motorfest mogą w tym tygodniu odebrać wyjątkowy samochód, jakim jest Bugatti Veyron Edition One.
Warto zaznaczyć, że liczba ta nie oznacza bezpośredniej sprzedaży, co w zasadzie jest normą przy podawaniu wyników przez Ubisoft. Firma regularnie organizowała darmowe okresy próbne The Crew 2 i The Crew Motorfest, a oba tytuły dostępne są także w abonamencie Ubisoft Plus.
Na zakończenie nagrania Beley ogłosił, że 16 października odbędzie się kolejny The Crew Showcase, który ma być “największym w historii całej serii”. Choć szczegółów na razie brakuje, wszystko wskazuje na to, że wydarzenie zapowie trzeci rok wsparcia dla The Crew Motorfest, z nowymi samochodami i tematycznymi playlistami.
Przypomnijmy, że The Crew zadebiutowało w 2014 roku jako ambitne wyścigowe MMO z mapą odwzorowującą całe USA. Następnie tę formułę rozbudowano w The Crew 2 w 2018 dodając samoloty i łodzie. W 2023 roku zadebiutowało The Crew Motorfest, które przeniosło graczy na malownicze Hawaje, jednocześnie oferując największą w historii zawartość.
