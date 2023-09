Seria Star Wars Jedi bez reżysera. Respawn straciło doświadczonego dewelopera

Po odejściu reżysera zespół odpowiedzialny za dalszy rozwój Star Wars Jedi: Ocalały będzie kierowany przez „weteranów” z Respawn Entertainment. Trzeba przyznać, że informacja o rozstaniu Asmussena ze wspomnianym zespołem jest dość zaskakująca. Jeszcze przed premierą drugiej części przygód Cala Kestisa deweloper dawał dość jasno do zrozumienia, że chciałby stworzyć trzecią odsłonę serii Star Wars Jedi.

Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały dostępne jest na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Respawn Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Star Wars Jedi: Ocalały. To byłaby wzorcowa kontynuacja, ale…