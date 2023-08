Star Wars Jedi otrzyma kolejne części? Electronic Arts chce rozwijać markę

Po sukcesie Star Wars Jedi: Ocalały, który udało się osiągnąć mimo wielu problemów technicznych, wydaje się, że zapowiedź kolejnej odsłony wspomnianej serii jest wyłącznie kwestią czasu. Fanom przygód Cala Kestisa nie pozostaje na ten moment nic innego, jak cierpliwie czekać na ogłoszenie trzeciej części serii Star Wars Jedi.

Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały dostępne jest na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Respawn Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Star Wars Jedi: Ocalały. To byłaby wzorcowa kontynuacja, ale…