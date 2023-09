Star Wars Jedi: Ocalały z aktualizacją. „Stałe” 60 FPS na konsolach i nie tylko

Patch wprowadza też dodatkowe ulepszenia wydajności i optymalizacji na PC, w tym obsługi DLSS. Respawn Entertainment wprowadziło również Poprawki systemu zapisu gry, które zapobiegają uszkodzeniu plików zapisu. Wyeliminowano także kilka błędów wizualnych oraz bugów powodujących awarię gry. Pełny opis aktualizacji znajdziecie na oficjalnej stronie Electronic Arts.

Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały dostępne jest na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Respawn Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Star Wars Jedi: Ocalały. To byłaby wzorcowa kontynuacja, ale…