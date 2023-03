Star Wars Jedi będzie trylogią? Reżyser chce kontynuować historię Cala Kestisa

W zeszłym miesiącu mieliśmy okazję zobaczyć nowe fragmenty rozgrywki z gry Star Wars Jedi: Ocalały. Najpierw otrzymaliśmy wideo prezentujące system walki w nadchodzącej produkcji Respawn Entertainment, a nieco później opublikowano materiał poświęcony eksploracji w sequelu Star Wars Jedi: Upadły Zakon. Tymczasem niewykluczone, że w kolejnych latach dane nam będzie po raz trzeci wcielić się w Cala Kestisa. Reżyser chciałby bowiem, by historia wspomnianego bohatera była trylogią.

Star Wars Jedi: Upadły Zakon i Star Wars Jedi: Ocalały to nie koniec? Historia Cala Kestisa może być trylogią

Stig Asmussen z Respawn Entertainment podzielił się swoimi nadziejami w rozmowie z IGN. Część osób może uważać, że to za wcześnie, by jeszcze przed debiutem kontynuacji myśleć o przygotowaniu trzeciej części serii. Deweloper przyznał jednak, że rozmowy na temat stworzenia Star Wars Jedi: Ocalały również miały miejsce przed debiutem Star Wars Jedi: Upadły Zakon.



Asmussen przyznał także, że zawsze chciał opowiedzieć historię Cala Kestisa w formie trylogii. Deweloper dodał również, że zespół posiada już pewne pomysły na rozwinięcie wątków przedstawionych w Star Wars Jedi: Upadły Zakon i nadchodzącym Star Wars Jedi: Ocalały.



Ponadto zdaniem przedstawiciela Respawn Entertainment „można bezpiecznie założyć”, że trzecia odsłona serii Star Wars Jedi będzie korzystać z silnika Unreal Engine 5. Oczywiście, o ile historia Cala Kestisa rzeczywiście doczeka się po Star Wars Jedi: Ocalały kolejnej części.



Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały zmierza wyłącznie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja studia Respawn Entertainment ma zadebiutować na wymienionych platformach 28 kwietnia. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi kontynuacji Star Wars Jedi: Upadły Zakon na PC.