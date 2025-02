Seria Nioh cieszy się ogromnym sukcesem. Znamy najnowsze wyniki sprzedaży

Team Ninja pracuje obecnie nad Rise of the Ronin, którego premiera na PC planowana jest na marzec, Ninja Gaiden 2 Black i nadchodzącą grą Ninja Gaiden 4.

Jesteś gotów, by umrzeć? Zagraj w najnowszą, brutalną grę akcji autorstwa Team NINJA i Koei Tecmo Games. W epoce samurajów samotny podróżnik ląduje u brzegów Japonii. Aby znaleźć to, czego szuka, musi on przedrzeć się przez zastępy okrutnych wojowników i nadprzyrodzonych stworów Yokai. – brzmi opis Nioh.