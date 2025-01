Rise of the Ronin raczej nie sprawi graczom PC problemów. Wymagania sprzętowe ujawnione

Rise of the Ronin – zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10/11 (64-bit);

Windows 10/11 (64-bit); Procesor: Intel Core i5-10600K lub lepszy; AMD Ryzen 5 5600X lub lepszy;

Intel Core i5-10600K lub lepszy; AMD Ryzen 5 5600X lub lepszy; Pamięć RAM: 16 GB;

16 GB; Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8GB) lub lepsza/ AMD Radeon RX 6700XT (VRAM 12GB) lub lepsza;

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8GB) lub lepsza/ AMD Radeon RX 6700XT (VRAM 12GB) lub lepsza; DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Szerokopasmowe połączenie internetowe Wolne miejsce na dysku twardym: 180 GB;

180 GB; Dodatkowe uwagi: Wymagany dysk SSD, zalecany dysk SSD NVMe. Zalecana architektura pamięci wielokanałowej. Oczekuje się, że ta gra będzie działać w 1080p/60FPS przy standardowych ustawieniach graficznych (przeskalowanych). Do zwiększenia liczby klatek na sekundę można użyć funkcji generowania klatek.

Na koniec przypomnijmy, że Rise of the Ronin zadebiutuje na komputerach osobistych 11 marca 2025 roku. Obecnie wspomniany tytuł dostępny jest wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia Team Ninja, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Rise of the Ronin - Brzydkie dziecko Assassin’s Creed i soulsów.