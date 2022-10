Twórcy serii Nioh chwalą się wynikami

Wydawca - Koei Tecmo - oraz deweloperzy z Team Ninja pochwalili się wynikami sprzedaży gier z serii Nioh. Nioh i Nioh 2 znalazły już ponad 7 milionów odbiorców, co z pewnością daje firmom powód do świętowania. Tym samym studio podziękowało osobom, które na przestrzeni lat wsparły ich projekty. Dajcie znać, czy graliście w którąś z odsłon. Chętnie też posłuchamy o tym, jak je wspominacie.

Przypomnijmy, że kolejna gra studia Team Ninja pojawi się na rynku już w marcu. Wo Long: Fallen Dynasty wzbudza zainteresowanie graczy, a mając na uwadze renomę studia, z pewnością znajdzie wielu odbiorców. Bez wątpienia pomoże w tym obecność gry w usłudze Xbox Game Pass już w dniu premiery.



Wiemy, że Team Ninja pracuje nad jeszcze jedną grą. Podczas wrześniowego State of Play zaprezentowano Rise of the Ronin. Trailer obejrzycie tutaj. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów na temat samej produkcji, ale wiemy, że ma zadebiutować wyłącznie na konsolach PlayStation 5, najwcześniej w 2024 roku.



Na koniec przypomnijmy, że Nioh pojawiło się na rynku w 2017 roku, a Nioh 2 zadebiutował w 2020. Obie produkcje są dostępne na PlayStation 4, PlayStation 5 i PC. Zachęcam do zapoznania się z przygotowanymi przez nas recenzjami.