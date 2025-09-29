Zaloguj się lub Zarejestruj

Seria Ghost nie trafi poza Japonię. Twórcy Ghost of Yotei stawiają sprawę jasno

Patrycja Pietrowska
2025/09/29 20:00
0
0

Nowa gra od Sucker Punch blisko premiery.

Już wkrótce gracze dostaną w swoje ręce Ghost of Yotei. Nadchodząca gra już teraz zbiera entuzjastyczne recenzje. Deweloperzy odnieśli się do tematu przyszłości franczyzy i ewentualnych planów rozszerzenia uniwersum poza obecne ramy geograficzne.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei

Seria Ghost tylko w Japonii. Twórcy nie widzą miejsca na inne kierunki

Sucker Punch dostarczyło jasnych informacji. Nie należy oczekiwać, że potencjalne przyszłe gry z serii Ghost zostaną osadzone poza Japonią. Brian Fleming, szef studia, podczas dyskusji panelowej, w której uczestniczył między innymi serwis UnGeek, podkreślił, jak kluczową rolę w tożsamości franczyzy odgrywa właśnie ten kraj.

Fleming jest zdania, że Sucker Punch nie jest w stanie wyobrazić sobie, aby seria Ghost mogła pójść w innym kierunku. Głównym elementem rdzenia Ghost jest bowiem postać posługująca się kataną.

Wierzymy, że sednem Ghost jest postać władająca kataną. To część jego istoty. Nie wyobrażamy sobie gry z serii Ghost osadzonej, powiedzmy, w feudalnej Europie. To nie miałoby sensu. Gier w tamtym realiach jest mnóstwo, ale Ghost nie jest jedną z nich.

Dla nas naturalne piękno Japonii jest częścią esencji gry Ghost. Powiedziałem to na scenie podczas [Tokyo Game Show] i myślę, że fani w Japonii bardzo to docenili. Tak właśnie to widzimy. Zawsze będzie to ta otwarta przygoda z kataną w ręku. Oczywiście możemy zmieniać okresy historyczne, możemy eksplorować różne scenerie, ale są pewne granice, których raczej nie przekroczymy.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Ghost of Yōtei zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Premiera gry zaplanowana jest na 2 października 2025 roku. Zapraszamy do lektury naszej recenzji gry: Ghost of Yotei - recenzja. Godny następca Ghost of Tsushima.

Źródło:https://www.thegamer.com/ghost-of-yotei-ghost-of-franchise-sucker-punch-japanese-setting-sequel-discussion/

Tagi:

News
PlayStation
Japonia
Sucker Punch
PlayStation 5
Ghost of Tsushima
Ghost of Yōtei
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112