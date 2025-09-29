Seria Ghost nie trafi poza Japonię. Twórcy Ghost of Yotei stawiają sprawę jasno

Już wkrótce gracze dostaną w swoje ręce Ghost of Yotei. Nadchodząca gra już teraz zbiera entuzjastyczne recenzje. Deweloperzy odnieśli się do tematu przyszłości franczyzy i ewentualnych planów rozszerzenia uniwersum poza obecne ramy geograficzne.

Seria Ghost tylko w Japonii. Twórcy nie widzą miejsca na inne kierunki

Sucker Punch dostarczyło jasnych informacji. Nie należy oczekiwać, że potencjalne przyszłe gry z serii Ghost zostaną osadzone poza Japonią. Brian Fleming, szef studia, podczas dyskusji panelowej, w której uczestniczył między innymi serwis UnGeek, podkreślił, jak kluczową rolę w tożsamości franczyzy odgrywa właśnie ten kraj.