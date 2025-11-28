Zaloguj się lub Zarejestruj

GOG zabiera głos w sprawie blokady Horses: "Gracze powinni móc wybierać doświadczenia, które do nich przemawiają"

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/28 20:30
Steam zablokował Horses, co wywołało spore kontrowersje, ale twórcy gry bez problemu znajdą miejsce na platformie GOG.

Po kontrowersyjnej decyzji Valve o zbanowaniu na Steamie narracyjnego horroru Horses autorstwa Santa Ragione, konkurencyjna platforma GOG, będzie sprzedawać grę w dniu premiery w przyszłym tygodniu. Platforma wydała oświadczenie, podkreślając, że chce “dawać graczom wolność wyboru tego w co grają, a twórcom przestrzeń do dostarczania swojej artystycznej pracy”.

Horses
Horses

GOG otwiera drzwi horrorowi Horses

Włoskie studio Santa Ragione, znane m.in. z nagradzanych Saturnalia oraz Mediterranea Inferno, zapowiedziało Horses w 2023 roku. To trzygodzinny horror narracyjny łączący monochromatyczną oprawę, wstawki aktorskie oraz sekwencje interaktywne. Fabuła rozgrywa się przez 14 dni na farmie, na której nagie, ludzkie konie trzymane są jak bydło. Gra porusza m.in. temat traumy rodzinnej, totalitarnych struktur władzy oraz etyki osobistej odpowiedzialności.

Tytuł trafił jednak na nagłówki branżowych mediów, gdy wraz z ogłoszeniem daty premiery ujawniono, że będzie dostępny na wszystkich platformach PC z wyjątkiem Steama. Powód? Valve zdecydowało w 2023 roku o zakazie dystrybucji Horses, argumentując, że gra “przedstawia zachowania seksualne z udziałem osoby nieletniej”. Studio Santa Ragione stanowczo zaprzeczyło tej interpretacji. Chodziło o krótki fragment w środku gry, w którym odwiedzający farmę mężczyzna pozwala swojej córce przejechać się na jednym z “koni”.

Twórcy dodali, że scena została zmieniona. Dziewczynka została zastąpiona dwudziestokilkuletnią kobietą, jeszcze na etapie produkcji. Uważają również, że Horses przeszłoby proces zatwierdzania Steama bez problemu, gdyby Valve, które odmówiło ponownej oceny finalnej wersji, nie żądało dostępu do wcześniejszego builda. To, że żadna inna platforma nie zgłosiła zastrzeżeń, ma ich zdaniem potwierdzać tę tezę.

Teraz głos zabrał GOG. W mediach społecznościowych platforma poinformowała, że jest dum­na, mogąc dać Horses dom oraz że wierzy, iż gracze powinni móc wybierać doświadczenia, które do nich przemawiają. W komentarzu dla Eurogamera GOG doprecyzował, że dystrybuuje Horses, ponieważ “chce być miejscem, gdzie gracze mają wolność wyboru, a twórcy przestrzeń na prezentowanie swojej sztuki”.

Horses zadebiutuje 2 grudnia w sklepach GOG, Epic Games Store, Humble Store oraz Itch.io, a cena gry wyniesie 4,99 euro.

Źródło:https://www.eurogamer.net/players-should-be-able-to-choose-the-experiences-that-speak-to-them-steam-rival-gog-weighs-in-amid-horses-ban-controversy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 21:26

Szczerze - sam fakt że umieścili taką scenę to dla mnie gigantyczna czerwona flaga. To że ją usunęli to sprawa drugorzędna. Z drugiej strony jeżeli trzymamy się zasad to jeżeli obecny build jest OK to nie powinni sobie jaj robić. Przykład dlaczego potrzebne są konkurencyjne platformy. GOG zresztą od dłuższego czasu to moja priorytetowa platforma. Jeżeli gra tam jest - najpierw kupię na GOG. Jednak dużo gier tam nie znajdziesz bo wymogiem jest brak DRM.




