Pierwsza na świecie ryba Super Sayian! Czekajcie, co?

Nie codziennie zdarza się, aby odkrycie naukowe było bezpośrednio inspirowane Dragon Ballem, a jednak nowo odkryty gatunek ryby robi to bardzo bezpośrednio. Naukowcy oficjalnie zaprezentowali nowy gatunek ryby o nazwie Vanderhorstia supersaiyan, natychmiast przyciągając uwagę fanów serii z całego świata.

Odkryto nowy gatunek ryby, będącej jak Sayianie

Ryba otrzymała nazwę po najbardziej ikonicznej transformacji w Dragon Ballu dzięki swoim wyrazistym cechom. Jej grzbietowa, odbytowa i ogonowa płetwa są ozdobione jaskrawo żółtymi liniami, tworzącymi silny kontrast z jasnym ciałem. To właśnie te żółte akcenty od razu wyróżniają ją spośród spokrewnionych gatunków i sprawiają, że skojarzenie z Super Saiyaninem jest wyjątkowo trafne. Pomimo niewielkich rozmiarów (zaledwie 77 milimetrów, czyli niespełna 8 centymetrów długości), ryba przypominała naukowcom legendarną przemianę Goku dzięki “złotej aurze”, jaką tworzą jej żółte płetwy. Ta popkulturowa paralela zainspirowała nadanie jej nazwy Vanderhorstia supersaiyan, tworząc rzadki moment, w którym nauka spotyka się z kulturą anime. Tak wygląda omawiana ryba:

Nowy gatunek ryby nazwano na cześć Sayian z Dragon Balla

Choć to wyjątkowy przypadek, nie jest to pierwszy raz, gdy anime wpływa na nazewnictwo naukowe i prawdopodobnie nie ostatni. Świat jest ogromny, wiele regionów wciąż słabo zbadanych, a niezliczone gatunki czekają na odkrycie. Wraz z rosnącą globalną popularnością anime, nikogo nie powinno dziwić, jeśli pojawi się coraz więcej stworzeń nazwanych na cześć znanych bohaterów. Vanderhorstia supersaiyan nie jest jedynym przykładem tego trendu. Zaledwie miesiąc temu, w listopadzie 2025 roku, naukowcy w Chile odkryli skamieniałość pradawnego rekina piły i nazwali go Pochitaserra patriciacanalesae, nawiązując tym samym do Chainsaw Mana i samego Chainsaw Devila z hitowego anime.