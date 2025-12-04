Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwsza na świecie ryba Super Sayian! Czekajcie, co?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/04 15:10
Naukowcy odkryli nowy gatunek ryby, który nazwali na cześć formy sayiańskich wojowników.

Nie codziennie zdarza się, aby odkrycie naukowe było bezpośrednio inspirowane Dragon Ballem, a jednak nowo odkryty gatunek ryby robi to bardzo bezpośrednio. Naukowcy oficjalnie zaprezentowali nowy gatunek ryby o nazwie Vanderhorstia supersaiyan, natychmiast przyciągając uwagę fanów serii z całego świata.

Goku Super Sayian
Goku Super Sayian

Odkryto nowy gatunek ryby, będącej jak Sayianie

Ryba otrzymała nazwę po najbardziej ikonicznej transformacji w Dragon Ballu dzięki swoim wyrazistym cechom. Jej grzbietowa, odbytowa i ogonowa płetwa są ozdobione jaskrawo żółtymi liniami, tworzącymi silny kontrast z jasnym ciałem. To właśnie te żółte akcenty od razu wyróżniają ją spośród spokrewnionych gatunków i sprawiają, że skojarzenie z Super Saiyaninem jest wyjątkowo trafne. Pomimo niewielkich rozmiarów (zaledwie 77 milimetrów, czyli niespełna 8 centymetrów długości), ryba przypominała naukowcom legendarną przemianę Goku dzięki “złotej aurze”, jaką tworzą jej żółte płetwy. Ta popkulturowa paralela zainspirowała nadanie jej nazwy Vanderhorstia supersaiyan, tworząc rzadki moment, w którym nauka spotyka się z kulturą anime. Tak wygląda omawiana ryba:

Vanderhorstia supersaiyan
Vanderhorstia supersaiyan

Nowy gatunek ryby nazwano na cześć Sayian z Dragon Balla

Choć to wyjątkowy przypadek, nie jest to pierwszy raz, gdy anime wpływa na nazewnictwo naukowe i prawdopodobnie nie ostatni. Świat jest ogromny, wiele regionów wciąż słabo zbadanych, a niezliczone gatunki czekają na odkrycie. Wraz z rosnącą globalną popularnością anime, nikogo nie powinno dziwić, jeśli pojawi się coraz więcej stworzeń nazwanych na cześć znanych bohaterów. Vanderhorstia supersaiyan nie jest jedynym przykładem tego trendu. Zaledwie miesiąc temu, w listopadzie 2025 roku, naukowcy w Chile odkryli skamieniałość pradawnego rekina piły i nazwali go Pochitaserra patriciacanalesae, nawiązując tym samym do Chainsaw Mana i samego Chainsaw Devila z hitowego anime.

GramTV przedstawia:

To zjawisko pokazuje jak ogromną drogę przeszło anime w ciągu kilku dekad. Z niszowej formy rozrywki poza Japonią przekształciło się w kulturową potęgę oddziałującą na modę, sztukę, gry, a teraz nawet na naukowe nazewnictwo. Co najciekawsze, takie popkulturowe odniesienia przyciągają globalną uwagę.

Źródło:https://screenrant.com/dragon-ball-anime-super-saiyan-goku-fish-species/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

