Która transformacja jest najlepsza? Aktor głosowy Dragon Balla ma swój typ

Członek obsady Dragon Balla wie, która transformacja jest tą najlepszą. Zgodzicie się z nim?

Spektakularne transformacje to jeden z filarów, które uczyniły Dragon Balla ikoną popkultury. Od legendarnego momentu, w którym Goku po raz pierwszy przemienił się w Super Saiyana, po nowsze formy, takie jak Ultra Ego Vegety czy też Ultra Instynkt Goku, nowe poziomy mocy zawsze stanowiły jedne z najbardziej pamiętnych chwil w historii anime. Która była jednak najlepszą? Która transformacja w Dragon Ballu jest najlepsza? Jednym z bohaterów, który miał szczególnie burzliwą historię z transformacjami, jest Gohan. Jak się okazuje, z jego awansu do formy Beast bardzo mocno cieszył się angielski aktor głosowy, wcielający się w dorosłego Gohana, a mianowicie Kyle Hebert. Podczas Anime Pasadena 2025, Hebert opowiedział serwisowi ScreenRant, jak zareagował na Gohanową transformację Beast i dlaczego to wydarzenie było tak satysfakcjonujące zarówno dla niego jako aktora, jak i dla fanów, którzy od lat czekali na przełom u syna Goku:

Podkładam głos Gohanowi od 2000 roku, czyli od ćwierć wieku i fani zawsze mówili mi: “Gohan to mój ulubiony bohater.” Niezależnie czy chodziło o Małego, Nastolatka czy Dorosłego Gohana, trwali przy nim. Dlatego, gdy ta transformacja w końcu się pojawiła, poczułem, że to nagroda nie tylko dla niego, ale też dla wszystkich, którzy w niego wierzyli. I jasne, teraz zaczną się debaty „czy jest naprawdę silniejszy od Broly’ego?”, ale fajnie, że w końcu ma swój moment. Zasłużył na to! Choć dziś łatwo o tym zapomnieć, przed filmem Dragon Ball Super: Super Hero, Gohan przez wiele lat znajdował się na boku wydarzeń. Niektórzy wskazują na Dragon Ball Super jako początek problemu, ale odsuwanie Gohana zaczęło się znacznie wcześniej, bowiem już w sadze Buu. Choć Gohan miał być głównym bohaterem tego etapu, jego występ okazał się mało imponujący. Forma Ultimate Gohan była potężna, ale brak wyrazistego, nowego wyglądu sprawił, że nie dorównała poprzednim spektakularnym transformacjom. Później bohater został niemal całkowicie zastąpiony przez ożywionego Goku, a w seriach takich jak GT czy Battle of Gods pełnił głównie rolę drugo lub trzecioplanową.

GramTV przedstawia:

Sytuacja tylko się pogorszyła w Resurrection F i w pierwszych sagach Dragon Ball Super. To właśnie wtedy Gohan “zasłynął” z dresu treningowego i poziomu mocy dalekiego od oczekiwań fanów. Dopiero Turniej Mocy przyniósł realny zwrot. Można uznać, że to właśnie solidna odbudowa postaci w tej sadze stała się pierwszym etapem powrotu Gohana na właściwe tory. W filmie Dragon Ball Super: Super Hero, tuż po tym jak Gohan widzi (rzekomą) śmierć Piccolo, w końcu dochodzi do przełomu i wybucha w nim gniew, który odblokowuje transformację Beast. Czerwone, przenikliwe oczy, potężna aura i efektowne białe włosy, uczyniły z Beast Gohana formę unikatową. Sam Akira Toriyama uznał ją za silniejszą od jakiejkolwiek innej formy w serii, a walka z Cell Maxem tylko to potwierdziła. Dla fanów i dla Heberta moment był czymś w rodzaju ulgi, ponieważ po dwóch dekadach ignorowania potencjału Gohana, bohater wreszcie dołączył do absolutnej elity Dragon Balla. Która transformacja była najlepsza według was?