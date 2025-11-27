SEGA Football Club Champions 2026 z datą premiery. Zagramy na początku nowego roku

Od lokalnych bohaterów po światowe legendy! Poprowadź swój klub na absolutny szczyt. Odśwież zarządzanie i rywalizuj w największych europejskich ligach. Ukochana w Japonii seria menedżerska SakaTsuku powraca w swojej najnowszej odsłonie, tym razem dla graczy z całego świata z okazji 30-lecia marki. To kolejny etap ewolucji kultowej serii, którą tworzy SEGA. SEGA Football Club Champions 2026 wykorzystuje fundamenty technologiczne Football Managera, zawiera oficjalne dane piłkarzy dzięki współpracy z FIFPRO, a gracze mogą rywalizować m.in. w J League, K League i innych rozgrywkach. Jako menedżer przejmujesz pełną kontrolę nad klubem i prowadzisz zespół od lokalnych herosów po globalne gwiazdy. Tytuł jest w pełni darmowy, posiada cross-platform oraz cross-play, dzięki czemu możesz grać zawsze i wszędzie, na urządzeniach mobilnych, komputerze i konsolach.

W SEGA Football Club Champions 2026 gracze będą mogli budować drużynę rekrutując piłkarzy z całego świata. Czeka na nich rywalizacja w wybranej lidze, z uwzględnieniem awansów i spadków. W grze będzie można także rozwijać obiekty treningowe oraz infrastrukturę klubu. Spory nacisk położono na rozwój zawodników, dlatego będzie można ustalać programy treningowe kształtujące umiejętności piłkarzy, a także sprowadzać i wychowywać młode talenty, które z czasem mogą zostać światowymi gwiazdami. Naturalnie w tej produkcji gracze stworzą taktyki i ustawienia drużyny, dobiorą właściwy skład, a także dostosują strategię, która być może doprowadzi do suckesu. Gra zaoferuje możliwość rywalizacji z innymi graczami w trybie PvP. Będzie można grać w meczach pucharowych oraz rozgrywkach międzynarodowych, a temu wszystkiemu będą towarzyszyli prawdziwi piłkarze i ligi.