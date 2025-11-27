SEGA Football Club Champions 2026 z datą premiery. Zagramy na początku nowego roku

Darmowa, napędzana silnikiem Football Managera gra symulacyjna, otrzymała właśnie datę premiery.
SEGA ogłosiła, że ich nowa sportowa produkcja zatytułowana SEGA Football Club Champions 2026, zadebiutuje na początku stycznia. Jest to nowa gra symulacyjna oparta na technologii Football Managera.
SEGA Football Club Champions z datą premiery
Jak informuje oficjalny opis gry od SEGI:
Od lokalnych bohaterów po światowe legendy! Poprowadź swój klub na absolutny szczyt. Odśwież zarządzanie i rywalizuj w największych europejskich ligach. Ukochana w Japonii seria menedżerska SakaTsuku powraca w swojej najnowszej odsłonie, tym razem dla graczy z całego świata z okazji 30-lecia marki. To kolejny etap ewolucji kultowej serii, którą tworzy SEGA. SEGA Football Club Champions 2026 wykorzystuje fundamenty technologiczne Football Managera, zawiera oficjalne dane piłkarzy dzięki współpracy z FIFPRO, a gracze mogą rywalizować m.in. w J League, K League i innych rozgrywkach. Jako menedżer przejmujesz pełną kontrolę nad klubem i prowadzisz zespół od lokalnych herosów po globalne gwiazdy. Tytuł jest w pełni darmowy, posiada cross-platform oraz cross-play, dzięki czemu możesz grać zawsze i wszędzie, na urządzeniach mobilnych, komputerze i konsolach.
W SEGA Football Club Champions 2026 gracze będą mogli budować drużynę rekrutując piłkarzy z całego świata. Czeka na nich rywalizacja w wybranej lidze, z uwzględnieniem awansów i spadków. W grze będzie można także rozwijać obiekty treningowe oraz infrastrukturę klubu. Spory nacisk położono na rozwój zawodników, dlatego będzie można ustalać programy treningowe kształtujące umiejętności piłkarzy, a także sprowadzać i wychowywać młode talenty, które z czasem mogą zostać światowymi gwiazdami. Naturalnie w tej produkcji gracze stworzą taktyki i ustawienia drużyny, dobiorą właściwy skład, a także dostosują strategię, która być może doprowadzi do suckesu. Gra zaoferuje możliwość rywalizacji z innymi graczami w trybie PvP. Będzie można grać w meczach pucharowych oraz rozgrywkach międzynarodowych, a temu wszystkiemu będą towarzyszyli prawdziwi piłkarze i ligi.
SEGA Football Club Champions 2026 zadebiutuje 22 stycznia 2026 roku na PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Steam), iOS oraz Android. Produkcja trafi do sklepów PlayStation Store, Steam, App Store i Google Play.
