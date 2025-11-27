Zaloguj się lub Zarejestruj

SEGA Football Club Champions 2026 z datą premiery. Zagramy na początku nowego roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/27 20:00
0
0

Darmowa, napędzana silnikiem Football Managera gra symulacyjna, otrzymała właśnie datę premiery.

SEGA ogłosiła, że ich nowa sportowa produkcja zatytułowana SEGA Football Club Champions 2026, zadebiutuje na początku stycznia. Jest to nowa gra symulacyjna oparta na technologii Football Managera.

SEGA Football Club Champions 2026
SEGA Football Club Champions 2026

SEGA Football Club Champions z datą premiery

Jak informuje oficjalny opis gry od SEGI:

Od lokalnych bohaterów po światowe legendy! Poprowadź swój klub na absolutny szczyt. Odśwież zarządzanie i rywalizuj w największych europejskich ligach. Ukochana w Japonii seria menedżerska SakaTsuku powraca w swojej najnowszej odsłonie, tym razem dla graczy z całego świata z okazji 30-lecia marki. To kolejny etap ewolucji kultowej serii, którą tworzy SEGA. SEGA Football Club Champions 2026 wykorzystuje fundamenty technologiczne Football Managera, zawiera oficjalne dane piłkarzy dzięki współpracy z FIFPRO, a gracze mogą rywalizować m.in. w J League, K League i innych rozgrywkach. Jako menedżer przejmujesz pełną kontrolę nad klubem i prowadzisz zespół od lokalnych herosów po globalne gwiazdy. Tytuł jest w pełni darmowy, posiada cross-platform oraz cross-play, dzięki czemu możesz grać zawsze i wszędzie, na urządzeniach mobilnych, komputerze i konsolach.

W SEGA Football Club Champions 2026 gracze będą mogli budować drużynę rekrutując piłkarzy z całego świata. Czeka na nich rywalizacja w wybranej lidze, z uwzględnieniem awansów i spadków. W grze będzie można także rozwijać obiekty treningowe oraz infrastrukturę klubu. Spory nacisk położono na rozwój zawodników, dlatego będzie można ustalać programy treningowe kształtujące umiejętności piłkarzy, a także sprowadzać i wychowywać młode talenty, które z czasem mogą zostać światowymi gwiazdami. Naturalnie w tej produkcji gracze stworzą taktyki i ustawienia drużyny, dobiorą właściwy skład, a także dostosują strategię, która być może doprowadzi do suckesu. Gra zaoferuje możliwość rywalizacji z innymi graczami w trybie PvP. Będzie można grać w meczach pucharowych oraz rozgrywkach międzynarodowych, a temu wszystkiemu będą towarzyszyli prawdziwi piłkarze i ligi.

GramTV przedstawia:

SEGA Football Club Champions 2026 zadebiutuje 22 stycznia 2026 roku na PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Steam), iOS oraz Android. Produkcja trafi do sklepów PlayStation Store, Steam, App Store i Google Play.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/11/sega-football-club-champions-2026-launches-january-22-2026

Tagi:

News
data premiery
Steam
PC
PlayStation
iOS
Android
mobilka
Mobilki
symulacja
gra taktyczna
Sportowe
sport
piłka nożna
menadżer piłkarski
SEGA
SEGA Football Club Champions 2026
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112