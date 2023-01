Season: A Letter to the Future na nowym materiale. Ależ to piękne!

O tym, że Season: A Letter to the Future zadebiutuje pod koniec stycznia, wiemy już od jakiegoś czasu. Tym razem ekipa Scavengers Studio podzieliła się wideo, które skupia się na prezentacji podstaw opowieści. Materiał wygląda świetnie i muszę przyznać, że wręcz nie mogę się doczekać momentu, w którym poznam przygotowaną przez twórców historię.

Season: A Letter to the Future może być jedną z najciekawszych gier niezależnych 2023 roku

Miejmy nadzieję, że cudna oprawa i wciągająca opowieść zostanie dopełniona przez ciekawe mechaniki rozgrywki. Jeśli twórcom uda się ta trudna sztuka, to Season: A Letter to the Future może okazać się niezależnym hitem.



Season: A Letter to the Future to gra przygodowa, w której pierwsze skrzypce odgrywać będzie narracja i eksploracja. W trakcie zabawy gracz wcieli się w postać Estelle, kobiety która opuszcza swoją rodzinną wioskę i wyrusza w daleką, samotną podróż na rowerze. Podczas przygody będziemy tworzyć zapiski, poznawać ludzi oraz odkrywać osobliwy świat.



„Wysoko w górach leży pewna wioska, do której nie dociera zamęt wynikający ze zmiany sezonów. Estelle jest pierwszą mieszkanką wioski, która od wielu lat opuściła jej teren. W jej świecie sezon oznacza okres w historii, erę. Ten sezon niedługo dobiegnie końca. Estelle opuszcza swój dom i rusza w nieznane na rowerze, aby udokumentować ten moment dla przyszłych pokoleń. Przemierza osobliwy, a jednocześnie znajomy świat i staje się świadkiem życia na skraju nieuchronnej, tajemniczej zmiany” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Season: A Letter to the Future zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4 i PlayStation 5.