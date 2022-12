Season: A Letter to the Future z datą premiery. Zapowiedź epickiej przygody

O Season: A Letter to the Future mogliście usłyszeć już niejednokrotnie. Gra zapowiada się naprawdę dobrze, przez co wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród graczy. Pod koniec lipca twórcy poinformowali o przełożeniu premiery, ale nie podali konkretnej daty. Teraz już wiemy, że Season: A Letter to the Future zadebiutuje na rynku 31 stycznia 2023 roku. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

Season: A Letter to the Future zapowiada się bardzo dobrze

Season: A Letter to the Future to gra przygodowa, w której pierwsze skrzypce odgrywać będzie narracja i eksploracja. W trakcie zabawy gracz wcieli się w postać Estelle, kobiety która opuszcza swoją rodzinną wioskę i wyrusza w daleką, samotną podróż na rowerze. W trakcie swojej przygody będziemy tworzyć zapiski, poznawać ludzi oraz odkrywać osobliwy świat.



„Każde narzędzie do tworzenia dokumentacji pozwoli na zarejestrowanie innej warstwy: dźwięków i muzyki, sztuki i architektury, a także historii postaci znajdujących się w momentach zwrotnych. Badając każdą z tych warstw z osobna, poznasz w końcu kulturę, historię i ekologię, które leżą u podstaw wszystkiego. To zadanie doprowadzi cię do najważniejszego pytania: czym jest ten sezon? Dlaczego dobiega końca? I co przyniesie kolejny?” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Season: A Letter to the Future zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. Gra przyciąga uwagę za sprawą charakterystycznej, uroczej oprawy graficznej, a obietnica pełnej refleksji opowieści sprawia, że ciężko przejść obok tego tytułu obojętnie.