Twórca No Man's Sky znów to zrobił. Udostępniona emotikona rozbudziła fanów

Patrycja Pietrowska
2025/10/19 10:00
Zagadkowe drzwi mogą zdradzać plany Hello Games.

Społeczność graczy No Man's Sky ponownie pogrążyła się w spekulacjach po tym, jak Sean Murray z Hello Games, zasugerował nadchodzącą aktualizację za pomocą zagadkowej wiadomości. Murray – zgodnie z tradycją – zamieścił na platformie X prostą emotikonę, tym razem przedstawiającą drzwi. Warto zaznaczyć, że poprzedni update ukazał się zaledwie dwa miesiące temu.

No Man’s Sky
No Man’s Sky

Nowa aktualizacja No Man’s Sky na horyzoncie? Sean Murray publikuje zagadkowy symbol

Próby rozszyfrowania symboliki drzwi są niezwykle zróżnicowane. Część fanów sugeruje proste rozwiązania techniczne, mające na celu naprawienie irytujących problemów, na przykład usterek związanych z zamykaniem wewnętrznych drzwi. Inne, bardziej ambitne hipotezy skupiają się na fundamentalnych zmianach w funkcjonowaniu gry, w tym na gruntownej przebudowie systemu portali lub wprowadzeniu nowych elementów związanych z czarnymi dziurami.

Niektórzy komentatorzy powiązali symbol drzwi z sezonowymi wydarzeniami, spekulując, że może chodzić o nawiązanie do Halloween, w którym postacie Geków mogłyby pukać do drzwi z koszykami w dłoniach. Wiele osób skupia się również na możliwości wprowadzenia szeroko zakrojonej aktualizacji dotyczącej rozbudowy baz.

GramTV przedstawia:

Być może najbardziej intrygującą koncepcją jest ta, która całkowicie odsuwa uwagę od No Man’s Sky, sugerując, że emotikona może nie mieć z tą grą nic wspólnego. Według tej teorii Sean Murray w rzeczywistości może sygnalizować nowości dotyczące ambitnego, nadchodzącego survivalowego sandboxa Light No Fire. Internauci wskazali na powiązanie z kultowym amerykańskim zespołem rockowym The Doors. Nazwa grupy, „The Doors”, łączy się z tytułem ich utworu „Light My Fire”, co mogłoby być subtelnym, choć celowym, nawiązaniem do tytułu nowej gry.

Obecnie nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na kolejne sygnały ze strony twórców. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że No Man’s Sky zadebiutowało 9 sierpnia 2016 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

Źródło:https://www.thegamer.com/no-mans-sky-nms-update-tease-door-emoji-sean-murray/

News
No Man's Sky
Hello Games
science fiction
Sean Murray
kosmos
tajemnica
zagadka
Light No Fire
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

