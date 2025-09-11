Light No Fire może być największą grą w historii. Twórcy No Man’s Sky zaskakują skalą projektu

Hello Games pracuje nad Light No Fire – grą, której świat ma rozmiary prawdziwej planety i pozwala na budowę własnych okrętów.

Studio Hello Games, znane z No Man’s Sky, pracuje nad Light No Fire – projektem, który ma być jeszcze większy niż ich dotychczasowy hit. W wywiadzie dla PC Gamera deweloperzy ujawnili, że świat gry ma rozmiary prawdziwej planety, co pozwoli na swobodną eksplorację na lądzie i w oceanach. Gracze będą mogli przemierzać wody na pokładzie ogromnych statków obsadzonych przez prawdziwych użytkowników.

Light No Fire – eksploracja, budowanie i ogromny świat

Jednym z kluczowych elementów Light No Fire będzie możliwość własnoręcznego budowania statków morskich. System ten wykorzysta technologię opracowaną na potrzeby najnowszej aktualizacji Voyagers do No Man’s Sky. Twórcy chcą, aby eksploracja w Light No Fire przypominała doświadczenie z Microsoft Flight Simulator, ale z dodatkiem możliwości nurkowania, odkrywania oceanicznych głębin i podróżowania w pełni załogowymi jednostkami.