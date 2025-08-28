Zaloguj się lub Zarejestruj

Kiedyś nienawidzone, dzisiaj kochane przez wielu. Twórcy No Man’s Sky wciąż rozwijają tytuł

Mikołaj Berlik
2025/08/28 17:00
Gra otrzymała kolejną ważną łatkę.

Hello Games udostępniło kolejną dużą aktualizację do No Man’s Sky. Patch 6.0, zatytułowany Voyagers, koncentruje się na rozbudowie statków kosmicznych, ulepszeniach graficznych oraz poprawie płynności działania gry. Aktualizacja jest już dostępna na Steam i pobiera się automatycznie.

No Man’s Sky
No Man’s Sky

No Man’s Sky – budowa statków korwet i nowe wyzwania

Najważniejszą nowością są potężne statki klasy korweta, które gracze mogą tworzyć moduł po module. Kadłuby, skrzydła, korytarze czy umeblowane wnętrza – każdy element można zaprojektować według własnej wizji. Co istotne, korwety są w pełni eksplorowalne – można opuścić fotel pilota, spacerować po statku, a nawet wyjść przez śluzę prosto w przestrzeń kosmiczną. Wraz z nową zawartością pojawiają się również misje wieloosobowe, wydarzenie społecznościowe związane z budową statków oraz nowy pancerz postaci.

Twórcy odświeżyli wygląd gry, szczególnie w zakresie renderowania szkła – kokpity, okna baz czy akwaria prezentują się teraz wyraźniej i stabilniej. Na PC dodano obsługę NVIDIA DLSS 4 oraz Intel XeSS 2.0, a także wielowątkowe renderowanie, które zwiększa wydajność procesora. Ulepszono fizykę, znaczniki HUD, analizator, dźwięk, cząsteczki oraz animacje, a stworzenia na planetach poruszają się płynniej niż wcześniej.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja Voyagers to jedna z największych w ostatnich latach, rozszerzająca zarówno skalę rozgrywki, jak i techniczne możliwości No Man’s Sky.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/no-mans-sky-update-6-0-released-full-patch-notes/

Tagi:

News
PC
Xbox One
PlayStation 4
aktualizacja
No Man's Sky
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
