Kiedyś nienawidzone, dzisiaj kochane przez wielu. Twórcy No Man’s Sky wciąż rozwijają tytuł

Hello Games udostępniło kolejną dużą aktualizację do No Man’s Sky. Patch 6.0, zatytułowany Voyagers, koncentruje się na rozbudowie statków kosmicznych, ulepszeniach graficznych oraz poprawie płynności działania gry. Aktualizacja jest już dostępna na Steam i pobiera się automatycznie.

No Man’s Sky – budowa statków korwet i nowe wyzwania

Najważniejszą nowością są potężne statki klasy korweta, które gracze mogą tworzyć moduł po module. Kadłuby, skrzydła, korytarze czy umeblowane wnętrza – każdy element można zaprojektować według własnej wizji. Co istotne, korwety są w pełni eksplorowalne – można opuścić fotel pilota, spacerować po statku, a nawet wyjść przez śluzę prosto w przestrzeń kosmiczną. Wraz z nową zawartością pojawiają się również misje wieloosobowe, wydarzenie społecznościowe związane z budową statków oraz nowy pancerz postaci.