Sea of Stars nie ominie konsol Xbox

O tym, że Sea of Stars zadebiutuje na rynku latem, wiemy już od jakiegoś czasu. Dotychczasowe informacje wskazywały jednak na to, że gra nie będzie dostępna na konsolach Xbox. Twórcy z Sabotage Studio oficjalnie potwierdzili, że ich najnowsza produkcja nie ominie sprzętów Microsoftu.

Sea of Stars na konsolach Xbox

Sea of Stars będzie dostępne na Xbox One oraz Xbox Series S/X, a premierę zaplanowano – podobnie jak w przypadku pozostałych wersji – na 29 sierpnia.



Warto zaznaczyć, że produkcja przedstawi wydarzenia rozgrywające się przed akcją The Messenger. W trakcie przygody poprowadzimy drużynę, na której czele stanie dwójka młodzików – Valere oraz Zale. Bohaterowie obdarzeni są mocami słońca i księżyca, a odpowiednie połączenie ich zdolności otworzy przed nami dostęp do Magii Zaćmienia.



Sea of Stars będzie oferować turowy system walki. Starcia z wrogami są bardzo ważnym elementem rozgrywki, dlatego deweloperzy poświęcili tej mechanice naprawdę dużo uwagi. Do naszej dyspozycji oddano także liczne umiejętności i zaklęcia, dzięki którym możemy nie tylko atakować, ale także w sprytny sposób bronić się przed przeciwnikami.