Cudne Sea of Stars otrzymało datę premiery. Prequel The Messenger na nowym wideo

Zdaję sobie sprawę z tego, że ciągle trwa Steam Next Fest 2023 i z pewnością mieliście okazję przetestować wiele atrakcyjnych tytułów, ale może uda Wam się wcisnąć jeszcze jeden? Na szczęście w przypadku demo Sea of Stars nie musicie się śpieszyć, a wersja demonstracyjna jest dostępna na Nintendo Switch. Twórcy z Sabotage Studio zdradzili również dokładną datę premiery swojej produkcji i zaprezentowali nowy trailer. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Poznaliśmy datę premiery Sea of Stars

Sea of Stars zadebiutuje na rynku 29 sierpnia. Przypomnijmy, że gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Nintendo Switch, PlayStation 4 i PlayStation 5.



Warto zaznaczyć, że produkcja przedstawi wydarzenia rozgrywające się przed akcją The Messenger. W trakcie przygody poprowadzimy drużynę, na której czele stanie dwójka młodzików – Valere oraz Zale. Bohaterowie obdarzeni są mocami słońca i księżyca, a odpowiednie połączenie ich zdolności otworzy przed nami dostęp do Magii Zaćmienia.



Sea of Stars będzie oferować turowy system walki. Starcia z wrogami są bardzo ważnym elementem rozgrywki, dlatego deweloperzy poświęcili tej mechanice naprawdę dużo uwagi. Do naszej dyspozycji oddano także liczne umiejętności i zaklęcia, dzięki którym możemy nie tylko atakować, ale także w sprytny sposób bronić się przed przeciwnikami.