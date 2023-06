Scorn doczeka się wersji na PlayStation 5. Gra otrzyma bogate fizyczne wydanie

Wspomniany materiał wideo informuje, że Scorn zadebiutuje na PlayStation 5 jesienią 2023 roku. Na dokładną datę premiery niestety trzeba jeszcze poczekać . To jednak nie koniec informacji. Zwiastun zapowiada bowiem również, że produkcja Ebb Software otrzyma fizyczną wersję Deluxe, która będzie zawierać podstawową grę, steelbook, cyfrowy artbook oraz ścieżkę dźwiękową.

Scorn zebrał mieszane recenzje . Produkcja studia Ebb Software była chwalona za oprawę wizualną oraz klimatyczny świat, ale wśród największych wad wymieniano różnego rodzaju niedociągnięcia związane z rozgrywką. Tymczasem – jak się okazuje – wspomniany tytuł trafi niebawem do szerszego grona odbiorców. W sieci pojawił się bowiem zwiastun, który potwierdza, że gra doczeka się wersji na PlayStation 5.

Zgodnie z zapowiedziami Scorn ma wykorzystać także potencjał DualSense, dzięki którym gracze będą mogli jeszcze bardziej zanurzyć się w „pokręconym świecie” gry. Deweloperzy podkreślają, że ich gra stawia duży nacisk na narrację środowiskową, a haptyczne wibracje kontrolera Sony mają stanowić świetny dodatek do „osobliwego doświadczenia audiowizualnego”, jakim jest produkcja Ebb Software.

Na koniec przypomnijmy, że Scorn dostępny jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Produkcja studia Ebb Software znajduje się również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Scorn – pięknie, obrzydliwie, upierdliwie.