Permafrost i Vampires: Bloodlord Rising w nowych materiałach. Toplitz szykuje się na Gamescom 2025

Już za moment rozpocznie się Gamescom 2025. Toplitz Productions oficjalnie rozpoczęło świętowanie targów, ujawniając nowe zwiastuny dla dwóch oczekiwanych tytułów. W sieci ukazały się materiały z Permafrost oraz Vampires: Bloodlord Rising.

Zarówno Permafrost, jak i Vampires: Bloodlord Rising są ważnymi elementami tegorocznej obecności Toplitz Productions na targach. Gry mają ukazać się w ramach early access na PC jeszcze w tym roku. Nowe zwiastuny oferują głębszy wgląd w zaprojektowane przez twórców tytuły.

Vampires: Bloodlord Rising, opracowane przez Mehuman Games, rzuca graczy w wir akcji osadzonej w gotyckim świecie Sangavii. Wcielając się w Dragosa, gracze będą dążyć do zdobycia władzy w otwartym świecie, mierząc się z krwawymi walkami i trudnymi wyborami. Premiera tytułu zaplanowana jest na 23 października 2025 roku.

Permafrost to natomiast dzieło SpaceRocket Games. Produkcja zabierze graczy w podróż do postapokaliptycznego świata, gdzie roztrzaskany księżyc pokrył Ziemię wiecznym śniegiem i lodem. Data premiery ma być ogłoszona w nadchodzących tygodniach.