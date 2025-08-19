Zaloguj się lub Zarejestruj

Phantom Blade Zero robi wrażenie w Pang Town. Zobaczcie nowy gameplay

Patrycja Pietrowska
2025/08/19 17:00
Twórcy Phantom Blade Zero prezentują Pang Town.

Pod koniec lipca zobaczyliśmy 22-minutowy gameplay z Phantom Blade Zero. Teraz, oprócz zapowiedzi nowego zwiastuna, który zostanie pokazany na Future Games Show, deweloperzy zaprezentowali materiał z rozgrywki, rzucający światło na nową lokację – Pang Town.

Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero na nowym gameplayu. Zobaczcie Pang Town

Nowo ujawniony materiał wideo prezentuje elementy rozgrywki z Pang Town. Gameplay pozwala przyjrzeć się wspomnianej lokacji, a także sekwencjom walki z przeciwnikami. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Phantom Blade Zero zapewni wsparcie dla technologii DLSS 4 i Multi Frame Generation od Nvidii.

GramTV przedstawia:

Warto też przypomnieć, że kilka miesięcy temu użytkownik platformy X znany jako Lunatic Ignus ujawnił szczegóły dotyczące Phantom Blade Zero. Zgodnie z jego informacjami główna kampania ma zapewnić około 30 godzin rozgrywki, a dodatkowe aktywności mogą wydłużyć ten czas nawet o kolejne 30-35 godzin. Gra ma oferować cztery poziomy trudności.

Phantom Blade Zero to nadchodząca gra RPG akcji, oparta na dynamicznych, autentycznych walkach sztuk walki, oferująca oryginalny i unikalny styl artystyczny określany mianem Kong-fu Punk. Produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 5. – czytamy w opisie materiału.

Phantom Blade Zero zmierza na PlayStation 5 i PC. Informacja o dacie premiery ma zostać ogłoszona jeszcze w tym roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/phantom-blade-zero-showcases-pang-town-and-impressive-combat-in-new-gameplay

Tagi:

News
zwiastun
gameplay
rozgrywka
hack'n'slash
Phantom Blade Zero
S-Game
RPG akcji
Patrycja Pietrowska

