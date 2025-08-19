Phantom Blade Zero robi wrażenie w Pang Town. Zobaczcie nowy gameplay

Phantom Blade Zero na nowym gameplayu. Zobaczcie Pang Town
Nowo ujawniony materiał wideo prezentuje elementy rozgrywki z Pang Town. Gameplay pozwala przyjrzeć się wspomnianej lokacji, a także sekwencjom walki z przeciwnikami. Materiał znajduje się na dole wiadomości.
Phantom Blade Zero zapewni wsparcie dla technologii DLSS 4 i Multi Frame Generation od Nvidii.
GramTV przedstawia:
Warto też przypomnieć, że kilka miesięcy temu użytkownik platformy X znany jako Lunatic Ignus ujawnił szczegóły dotyczące Phantom Blade Zero. Zgodnie z jego informacjami główna kampania ma zapewnić około 30 godzin rozgrywki, a dodatkowe aktywności mogą wydłużyć ten czas nawet o kolejne 30-35 godzin. Gra ma oferować cztery poziomy trudności.
Phantom Blade Zero to nadchodząca gra RPG akcji, oparta na dynamicznych, autentycznych walkach sztuk walki, oferująca oryginalny i unikalny styl artystyczny określany mianem Kong-fu Punk. Produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 5. – czytamy w opisie materiału.
Phantom Blade Zero zmierza na PlayStation 5 i PC. Informacja o dacie premiery ma zostać ogłoszona jeszcze w tym roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!