Phantom Blade Zero robi wrażenie w Pang Town. Zobaczcie nowy gameplay

Pod koniec lipca zobaczyliśmy 22-minutowy gameplay z Phantom Blade Zero . Teraz, oprócz zapowiedzi nowego zwiastuna, który zostanie pokazany na Future Games Show , deweloperzy zaprezentowali materiał z rozgrywki, rzucający światło na nową lokację – Pang Town.

Phantom Blade Zero na nowym gameplayu. Zobaczcie Pang Town

Nowo ujawniony materiał wideo prezentuje elementy rozgrywki z Pang Town. Gameplay pozwala przyjrzeć się wspomnianej lokacji, a także sekwencjom walki z przeciwnikami. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Phantom Blade Zero zapewni wsparcie dla technologii DLSS 4 i Multi Frame Generation od Nvidii.