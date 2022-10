SCORN z pierwszymi recenzjami. Przyciąga estetyką, odpycha gameplayem

Horror SCORN zadebiutował wczoraj na pecetach i konsolach Xbox. Dodatkowo od razu wylądował też w usłudze Xbox Game Pass. Generalnie tytuł ma parę atutów, ale jego pierwsze oceny wskazują na to, że jest to raczej średniak. Wersja pecetowa osiągnęła w Metacritic.com średnią 72 procent (na podstawie 53 recenzji), co daje status "mieszane".