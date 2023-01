Scalebound dostanie drugą szansę? PlatinumGames rozmawia rzekomo z Microsoftem

W listopadzie 2021 roku Hideki Kamiya – projektant i reżyser w PlatinumGames – przeprosił graczy za anulowanie Scalebound. Kilka miesięcy później deweloper zwrócił się do Phila Spencera i wyraził chęć wskrzeszenia wspomnianej produkcji. Pod koniec września szef marki Xbox dał natomiast jasno do zrozumienia, że „nie ma nic do powiedzenia” w tej kwestii. Wygląda jednak na to, że Microsoft postanowił ostatecznie rozpocząć rozmowy z japońskim studiem.

PlatinumGames prowadzi rozmowy Microsoftem na temat wskrzeszenia Scalebound

Autorem powyższych doniesień jest Nick Baker – branżowy insider i współzałożyciel XboxEra – który w ostatnim odcinku swojego podcastu poinformował, że PlatinumGames prowadzi rozmowy z Microsoftem, które najprawdopodobniej mają na celu wskrzeszenie Scalebound. Baker podkreśla jednak, że negocjacje znajdują się obecnie na „bardzo wczesnym” etapie.



Niestety insider nie był w stanie podzielić się żadnymi dodatkowymi szczegółami. W tym momencie nie wiadomo bowiem, czy w przypadku ewentualnego porozumienia z Microsoftem deweloperzy ze studia PlatinumGames wrócą do anulowanego projektu i będą kontynuować jego rozwój, czy też Scalebound powstanie ponownie od podstaw. Baker jest pewny jednego – na premierę gry na pewno będzie trzeba nieco poczekać.



Na koniec przypomnijmy, że Scalebound powstawał z myślą o komputerach osobistych i konsolach Xbox One. Zapowiedziana podczas targów E3 w 2014 produkcja miała być dynamiczną grą akcji z gatunku slasherów. Na początku 2017 roku projekt został jednak anulowany.