Saudyjska firma zwiększa udziały w Capcom. Wartość inwestycji wynosi już ponad 600 milionów dolarów

Saudyjska firma inwestycyjna Electronic Gaming Development Company (EGDC) zwiększyła swój udział w japońskim wydawcy gier Capcom o ponad 1 procent. Informacja pojawiła się dziś za sprawą serwisu GameBiz, który podał, że po najnowszym zakupie akcje EGDC stanowią już 6,04 procent udziałów w spółce.

Kolejna inwestycja w Capcom

Zgodnie z raportem relacji inwestorskich Capcom z dnia 31 grudnia 2025 roku, zwiększone zaangażowanie plasuje EGDC na czwartym miejscu wśród największych akcjonariuszy firmy. Jak wynika z danych platformy MarketScreener, wartość inwestycji Electronic Gaming Development Company w Capcom wynosi obecnie około 617 milionów dolarów. Nie jest to jednak jedyna saudyjska firma posiadająca udziały w tym japońskim gigancie. Istotnym akcjonariuszem pozostaje także Ayar First Investment z Rijadu, która posiada znaczące udziały również w takich firmach jak Nintendo, Nexon czy Bandai Namco. Większe udziały w Capcom posiadają jedynie japońska firma zarządzająca aktywami Crossroad oraz sam Capcom.