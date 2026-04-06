Saudyjska firma zwiększa udziały w Capcom. Wartość inwestycji wynosi już ponad 600 milionów dolarów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/06 17:00
Capcom rośnie w siłę dzięki kolejnej inwestycji firmy z Arabii Saudyjskiej.

Saudyjska firma inwestycyjna Electronic Gaming Development Company (EGDC) zwiększyła swój udział w japońskim wydawcy gier Capcom o ponad 1 procent. Informacja pojawiła się dziś za sprawą serwisu GameBiz, który podał, że po najnowszym zakupie akcje EGDC stanowią już 6,04 procent udziałów w spółce.

Kolejna inwestycja w Capcom

Zgodnie z raportem relacji inwestorskich Capcom z dnia 31 grudnia 2025 roku, zwiększone zaangażowanie plasuje EGDC na czwartym miejscu wśród największych akcjonariuszy firmy. Jak wynika z danych platformy MarketScreener, wartość inwestycji Electronic Gaming Development Company w Capcom wynosi obecnie około 617 milionów dolarów. Nie jest to jednak jedyna saudyjska firma posiadająca udziały w tym japońskim gigancie. Istotnym akcjonariuszem pozostaje także Ayar First Investment z Rijadu, która posiada znaczące udziały również w takich firmach jak Nintendo, Nexon czy Bandai Namco. Większe udziały w Capcom posiadają jedynie japońska firma zarządzająca aktywami Crossroad oraz sam Capcom.

Według raportu GameBiz.jp, Electronic Gaming Development Company zostało utworzone w ramach fundacji MiSK Foundation, założonej przez księcia Mohammeda bin Salmana, następcę tronu Arabii Saudyjskiej. Zaangażowanie saudyjskich inwestorów w Capcom nabrało tempa dopiero niedawno. W styczniu 2026 roku Ayar First Investment przejęła 6,6 procent udziałów w spółce, zastępując JP Morgan Chase. Trend inwestycyjny Ayar obejmuje wiele odnoszących sukcesy japońskich deweloperów i wydawców gier i przez wielu obserwatorów postrzegany jest jako element szerszej strategii dywersyfikacji gospodarki Arabii Saudyjskiej.

W ostatnich latach saudyjski Public Investment Fund przejął firmę Scopely za pośrednictwem Savvy Games, a także zakupił Electronic Arts za kwotę sięgającą nawet 55 miliardów dolarów. Rosnące zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w branżę gier, szczególnie w Japonii, pokazuje wyraźny kierunek inwestycyjny kraju, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność w globalnym sektorze gamingowym. Czy wielkie pieniądze przełożą się na równie wielkie i świetnej jakości gry?

Źródło:https://insider-gaming.com/saudi-investment-firm-stake-in-capcom/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

