Pamiętacie Saga of Tanya the Evil? Po niemal dekadzie produkcja wraca z drugim sezonem

Saga of Tanya the Evil wraca z drugim sezonem niemal po dziesięciu latach przerwy.

Powrót Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation był przez wielu fanów uznawany za jedno z najważniejszych wydarzeń anime 2026 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że trzeciemu sezonowi hitowej serii może zostać odebrany tytuł najbardziej wyczekiwanego isekai roku. Na prowadzenie niespodziewanie wysuwa się bowiem Saga of Tanya the Evil, czyli produkcja, która po niemal dekadzie wraca z pełnoprawnym drugim sezonem. Saga of Tanya the Evil wraca z drugim sezonem Rok 2026 okazał się wyjątkowo mocny dla fanów gatunku isekai. Nowe sezony otrzymały już między innymi Re:Zero − Starting Life in Another World oraz That Time I Got Reincarnated as a Slime, a w kolejce czeka jeszcze powrót świetnie animowanego Mushoku Tensei. Mimo ogromnej popularności przygód Rudeusa Greyrata, coraz większe zainteresowanie przyciąga jednak Saga of Tanya the Evil, której pierwszy sezon zadebiutował jeszcze w 2017 roku.

Seria od początku wyróżniała się na tle konkurencji niezwykle oryginalnym pomysłem. Anime przedstawia historię bezwzględnego pracownika korporacji, który po śmierci odradza się jako Tanya Degurechaff, czyli mała dziewczynka żyjąca w alternatywnej wersji Europy przypominającej realia I wojny światowej, gdzie obok karabinów i artylerii istnieje również magia. To nietypowe połączenie militarnego fantasy, polityki i isekai bardzo szybko zdobyło oddaną grupę fanów. Według danych z serwisu MyAnimeList, drugi sezon Saga of Tanya the Evil stał się jednym z najgorętszych anime lata 2026 roku, wyprzedzając pod względem zainteresowania zarówno Mushoku Tensei, jak i Bleach: Thousand-Year Blood War. Po dziewięciu latach od premiery pierwszego sezonu i siedmiu od filmu kinowego hype wokół powrotu serii osiągnął ogromne rozmiary. Wielu widzów zwraca uwagę, że Saga of Tanya the Evil oferuje bardziej nietypowego protagonistę niż w innych produkcjach. Tanya to cyniczna, wyrachowana i bezlitosna postać, której głównym celem nie jest romans czy budowanie haremu, lecz walka z samym Bogiem, określanym przez nią pogardliwie mianem Being X. Anime od początku stawiało na satyrę, brutalność wojny oraz psychologiczną grę pomiędzy bohaterką, a boską istotą próbującą zmusić ją do wiary.

Za drugi sezon ponownie odpowiada Studio NUT, a do pracy wraca również reżyser dźwięku Yoshikazu Iwanami. To właśnie oprawa audio była jednym z najmocniejszych elementów pierwszego sezonu. Potężne eksplozje, magiczne starcia i wojenne efekty dźwiękowe budowały niezwykle ciężki, militarny klimat serii. Drugi sezon zapowiada dalszą eskalację konfliktu inspirowanego wydarzeniami I wojny światowej. Tanya ponownie stanie do walki przeciwko kolejnym państwom wzorowanym na historycznych mocarstwach, a wojna rozprzestrzeni się na nowe fronty. Sama bohaterka wciąż próbuje zdobyć bezpieczne stanowisko z dala od pola walki, jednak jej talent i bezwzględność nieustannie popychają ją na pierwszą linię frontu. Premiera drugiego sezonu Saga of Tanya the Evil? Lato 2026 roku. Zobaczcie zwiastun tej produkcji: