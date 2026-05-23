Devil May Cry 5 może trafić na Switcha 2 już latem. Jeden ze sklepów się pospieszył?

Maciej Petryszyn
2026/05/23 09:30
Plotki o nowym wydaniu Devil May Cry 5 powracają. Czyżby jego premiera była tylko kwestią niedługiego czasu?

Są wskazujące na to znaki. Ba, niewykluczone, że poznaliśmy już datę premiery.

DMC5 także dla posiadaczy Switcha 2?

Mowa tutaj o Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition. Wersja ta miałaby zostać wydana na konsolę Nintendo Switch 2, nie wiadomo jednak, czy różniłaby się pod jakimś względem od Devil May Cry 5: Special Edition. Tak czy inaczej, sama produkcja pojawiła się w ofercie jednego z internetowych sklepów w Szwajcarii i to od razu z przypisaną datą premiery wyznaczoną na 28 sierpnia 2026 roku. Produkcja miałaby kosztować 39,90 franków szwajcarskich, co w przeliczeniu daje około 186 zł. Pytanie jednak, czy wspomniany termin oraz cena to jedynie placeholdery, czy też przedwczesne ujawnienie nieznanych dotychczas informacji.

O Devil Hunter Edition po raz pierwszy usłyszeliśmy pod koniec marca. To wtedy pozycja ta została niespodziewanie sklasyfikowana przez Taiwan Entertainment Software Rating Information. Wiele wskazuje więc na to, że Devil May Cry 5 trafi wreszcie do posiadaczy handhelda od Nintendo. Dotychczas wydana pierwotnie w marcu 2019 roku produkcja dostępna była jedynie na na komputerach osobistych, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. I była przy tym wszystkim naprawdę dobrze oceniana. Dość powiedzieć, że średnia jej ocen na Metacriticu w zależności od platformy waha się między 84 a 89 na 100.

Tymczasem gracze wyczekują informacji na temat kontynuacji, o której plotkowało się już w lutym. Z kolei jakiś czas temu pojawiły się informacje o rzekomym remake’u pierwszego Devil May Cry. Byłaby to okazja, by wrócić do legendarnej i niezwykle istotnej z punktu historycznego produkcji 25 lat po jej pierwotnej premierze.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/19682-devil-may-cry-5-devil-hunter-edition-may-be-coming-to-switch-2-on-august-28

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

