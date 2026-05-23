Devil May Cry 5 może trafić na Switcha 2 już latem. Jeden ze sklepów się pospieszył?

Są wskazujące na to znaki. Ba, niewykluczone, że poznaliśmy już datę premiery.
DMC5 także dla posiadaczy Switcha 2?
Mowa tutaj o Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition. Wersja ta miałaby zostać wydana na konsolę Nintendo Switch 2, nie wiadomo jednak, czy różniłaby się pod jakimś względem od Devil May Cry 5: Special Edition. Tak czy inaczej, sama produkcja pojawiła się w ofercie jednego z internetowych sklepów w Szwajcarii i to od razu z przypisaną datą premiery wyznaczoną na 28 sierpnia 2026 roku. Produkcja miałaby kosztować 39,90 franków szwajcarskich, co w przeliczeniu daje około 186 zł. Pytanie jednak, czy wspomniany termin oraz cena to jedynie placeholdery, czy też przedwczesne ujawnienie nieznanych dotychczas informacji.
