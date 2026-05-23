Devil May Cry 5 może trafić na Switcha 2 już latem. Jeden ze sklepów się pospieszył?

O Devil Hunter Edition po raz pierwszy usłyszeliśmy pod koniec marca. To wtedy pozycja ta została niespodziewanie sklasyfikowana przez Taiwan Entertainment Software Rating Information. Wiele wskazuje więc na to, że Devil May Cry 5 trafi wreszcie do posiadaczy handhelda od Nintendo. Dotychczas wydana pierwotnie w marcu 2019 roku produkcja dostępna była jedynie na na komputerach osobistych, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. I była przy tym wszystkim naprawdę dobrze oceniana. Dość powiedzieć, że średnia jej ocen na Metacriticu w zależności od platformy waha się między 84 a 89 na 100.

Tymczasem gracze wyczekują informacji na temat kontynuacji, o której plotkowało się już w lutym. Z kolei jakiś czas temu pojawiły się informacje o rzekomym remake’u pierwszego Devil May Cry. Byłaby to okazja, by wrócić do legendarnej i niezwykle istotnej z punktu historycznego produkcji 25 lat po jej pierwotnej premierze.