Saros w pełni wykorzysta moc PS5. Twórcy pokazują kolejne fragmenty rozgrywki

Deweloperzy ze studia Housemarque prezentują, w jaki sposób ich produkcja wykorzysta możliwości konsoli Sony.
Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć pre-orderowy zwiastun Saros. Kampania marketingowa nowej gry twórców Returnal rozkręca się jednak na dobre. W sieci pojawił się bowiem kolejny trailer, który zapowiada, że nadchodząca produkcja studia Housemarque w pełni wykorzysta potencjał PlayStation 5.
Najnowszy zwiastun gry Saros pozwala rzucić okiem na kolejne fragmenty rozgrywki, ale nie tylko. Deweloperzy ze studia Housemarque zaprezentowali bowiem również, w jaki sposób ich produkcja wykorzysta możliwości PlayStation 5. Czego więc mogą spodziewać się użytkownicy konsol Sony?
Zgodnie z przekazanymi informacjami w Saros gracze będą mogli śledzić zagrożenia i nadlatujące pociski dzięki precyzyjnemu dźwiękowi 3D. Adaptacyjne triggery kontrolera DualSense pozwolą natomiast użytkownikom „oswoić się z technologią obcych”, a dzięki haptycznym wibracjom poczują „każdy wybój i powierzchnię w swoich dłoniach”. Nie można zapominać również o „niemal natychmiastowym” wczytywaniu, co pozwoli błyskawicznie wrócić do akcji po śmierci.
Na koniec przypomnijmy, że Saros ma zadebiutować na rynku 30 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zmierza wyłącznie na PlayStation 5.
