Saros w pełni wykorzysta moc PS5. Twórcy pokazują kolejne fragmenty rozgrywki

Mikołaj Ciesielski
2026/03/18 17:15
Deweloperzy ze studia Housemarque prezentują, w jaki sposób ich produkcja wykorzysta możliwości konsoli Sony.

Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć pre-orderowy zwiastun Saros. Kampania marketingowa nowej gry twórców Returnal rozkręca się jednak na dobre. W sieci pojawił się bowiem kolejny trailer, który zapowiada, że nadchodząca produkcja studia Housemarque w pełni wykorzysta potencjał PlayStation 5.

Nowy zwiastun Saros pokazuje, w jaki sposób gra wykorzysta możliwości PlayStation 5

Najnowszy zwiastun gry Saros pozwala rzucić okiem na kolejne fragmenty rozgrywki, ale nie tylko. Deweloperzy ze studia Housemarque zaprezentowali bowiem również, w jaki sposób ich produkcja wykorzysta możliwości PlayStation 5. Czego więc mogą spodziewać się użytkownicy konsol Sony?

Zgodnie z przekazanymi informacjami w Saros gracze będą mogli śledzić zagrożenia i nadlatujące pociski dzięki precyzyjnemu dźwiękowi 3D. Adaptacyjne triggery kontrolera DualSense pozwolą natomiast użytkownikom „oswoić się z technologią obcych”, a dzięki haptycznym wibracjom poczują „każdy wybój i powierzchnię w swoich dłoniach”. Nie można zapominać również o „niemal natychmiastowym” wczytywaniu, co pozwoli błyskawicznie wrócić do akcji po śmierci.

Na koniec przypomnijmy, że Saros ma zadebiutować na rynku 30 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat poprzedniej produkcji studia Housemarque, to zapraszamy Was do lektury:Recenzja Returnal. Nauka tracenia wszystkiego.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/03/saros-ps5-features-trailer

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

