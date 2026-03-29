Saros będzie bardziej przystępną grą od Returnal. Twórcy dzielą się szczegółami

Deweloperom ze studia Housemarque najwyraźniej bardzo zależy, by ich nowa produkcja trafiła do szerszego grona odbiorców.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Saros w pełni wykorzysta możliwości PlayStation 5. Od premiery gry dzieli nas już natomiast tylko miesiąc. Tymczasem w sieci pojawiają się kolejne szczegóły na temat nadchodzącej produkcji studia Housemarque, które powinny ucieszyć graczy, którzy odbili się od Returnal. Ukończenie jednego biomu w Saros ma zająć od 20 do 30 minut Wygląda na to, że Saros będzie bardziej przystępną grą od poprzedniej produkcji studia Housemarque. Ostatnie zapowiedzi ujawniają, że na ukończenie danego biomu wystarczy 20-30 minut. Pojedyncze runy nie będą więc tak długie, jak w Returnal, co powinno pozytywnie wpłynąć na dynamikę rozgrywki.

Zależało nam przede wszystkim na tym, by zachować poczucie zagrożenia podczas długiego runu, kiedy nie chcesz stracić dotychczasowych postępów, ale jednocześnie zmniejszyć poczucie bezsilności, gdy zdajesz sobie sprawę, że powrót do tego samego miejsca może zająć nawet trzy godziny – wyjaśniają twórcy w rozmowie z GamesRadar. W Saros dostępnych będzie kilka miejsc na zapis, a sama gra od momentu premiery będzie mogła pochwalić się również funkcją autozapisu oraz opcją wstrzymania bieżącego podejścia. Gracze nie będą musieli również rozpoczynać gry od samego początku, ponieważ będą mogli od razu przenieść się do dowolnego biomu, który odwiedzili już wcześniej.

Oczywiście rozpoczęcie kolejnego podejścia ponownie od pierwszego obszaru pozwoli bardziej wzmocnić postać i przygotować się na późniejsze – bardziej wymagające – etapy. Zgodnie z informacjami przekazanymi informacjami nie będzie to jednak konieczność. To na pewno dobra wiadomość dla graczy, którzy nie będą chcieli mierzyć się z tymi samymi wyzwaniami kilkukrotnie. Na koniec przypomnijmy, że Saros ma zadebiutować na rynku 30 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zmierza wyłącznie na PlayStation 5.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.