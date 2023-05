Saints Row otrzyma wielką aktualizację, która ma całkowicie zmienić grę

Oprócz fabularnego dodatku (w sumie mamy otrzymać trzy), deweloperzy poinformowali , że już niedługo tytuł doczeka się ogromnej aktualizacji, która ma go niemalże całkowicie przeobrazić. Szczegóły poznaliśmy w najnowszym wpisie na oficjalnej stronie internetowej gry .

Patch doda do gry zupełnie nową dzielnicę o nazwie Sunshine Springs oraz tryb selfie. Znacznie ważniejsze są jednak liczne usprawnienia rozgrywki. Wśród nich znajdziemy przede wszystkim zmiany w systemie walki, dzięki którym ma ona być bardziej płynna i kozacka niż dotychczas. Wrogowie będą mieli mniej zdrowia. Usprawnienia dotyczą m.in. celowania czy interfejsu użytkownika.

Oprócz tego aktualizacja wprowadzi nowe opcje w postaci kółka szybkiego wyboru maksymalnie ośmiu emotek, rozmaite udogodnienia przy tworzeniu oraz modyfikowaniu list odtwarzania, a także możliwość wyłączenia wyświetlania pasków zdrowia. Do tego dojdą oczywiście poprawki w misjach oraz eliminacja wielu błędów. Jeżeli chodzi zaś o płatny dodatek The Heist and the Hazardous, ten zapewni nowe misje fabularne oraz przedmioty kosmetyczne.