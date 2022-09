Dyrektor generalny Embracer Group „liczył na lepszy odbiór” nowego Saints Row

Dyrektor generalny Embracer Group podkreślił również, że trzeba poczekać na wyniki kwartalne, dzięki którym firma otrzyma więcej szczegółów. Wingefors zaznacza, że jest jeszcze dość wcześnie, by myśleć o przyszłości serii. Wydawca wciąż zbiera bowiem dane, a deweloperzy pracują zarówno nad naprawą różnego rodzaju błędów, jak i nową zawartością.



Szef Embracer Group jest także przekonany, że firma zarobi na nowym Saints Row. Wingefors podkreślił jednak, że wspomniana produkcja nie będzie największym sukcesem finansowym w historii firmy, ale inwestycja się zwróci, co stanowi „dobry punkt wyjścia”.



Na koniec przypomnijmy, że Saints Row dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Saints Row (2022) - Krótko i tak sobie.