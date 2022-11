Saints Row otrzymało ogromną aktualizację. Deweloperzy prezentują listę zmian

Deweloperzy informują, że aktualizacja zawiera ponad 200 poprawek, ale zespół skupił się przede wszystkim na „problemach ze stabilnością i grą w trybie kooperacji” . Zgodnie z zapowiedziami, wraz z najnowszym patchem twórcy rozpoczęli również dodawanie do gry nowych funkcji, dzięki którym „powrót do Santo Ileso powinien być łatwiejszy i bardziej satysfakcjonujący”. Studio Volition podkreśla także, że jest to „dopiero początek zmian”, których ma doczekać się Saints Row.

Na koniec przypomnijmy, że Saints Row dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Saints Row (2022) - Krótko i tak sobie.

