Saints Row otrzyma ponad 200 poprawek. Deweloperzy szykują ogromną aktualizację

Saints Row zadebiutowało na rynku pod koniec sierpnia bieżącego roku. Reboot serii nie podbił jednak serc zarówno recenzentów, jak i samych graczy. Na lepszy odbiór gry liczył również dyrektor generalny Embracer Group. Deweloperzy ze studia Volition nie zamierzają się jednak poddawać. Twórcy zapowiedzieli bowiem, że już w listopadzie ich produkcja doczeka się sporej aktualizacji, która będzie „początkiem funkcjonalnych zmian i wdrażania nowych funkcji”.

Twórcy Saints Row zapowiadają masę poprawek i ulepszeń

Deweloperzy zdają sobie sprawę, że czeka ich sporo pracy, aby „przyjemność z grania” w najnowszą odsłonę serii Saints Row „była niczym niezakłócona”. Twórcy podkreślają, że skupiają się na usuwaniu błędów zgłaszanych przez społeczność, a listopadowa aktualizacja będzie zawierać „ponad 200 poprawek błędów i uaktualnień stabilności”. Nadchodzący patch ma również wyeliminować problemy związane z trybem kooperacyjnym.



Dzięki wspomnianej „łatce” Saints Row ma doczekać się też wielu usprawnień, których domagali się gracze. Deweloperzy wspominają m.in. o „zmniejszenie liczby powtórzeń pewnych czynności”, dzięki czemu poszczególne wyzwania mają stać się przyjemniejsze. Użytkownicy mogą liczyć także na „sprawniejsze zarządzanie pojazdami” oraz „udoskonalone funkcje dotykowe”.



Deweloperzy zapowiadają jednak, że jest to jedynie „czubek góry lodowej”. Zespół zamierza bowiem „pracować nad jeszcze większymi i lepszymi usprawnieniami” na bazie otrzymywanych od graczy opinii. Przygotowano również prezent w postaci pakietu kosmetycznego Front to Back dostępnego za darmo dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji gry.



Studio Volition podkreśla, że prace nad licznymi poprawkami i usprawnieniami, uniemożliwiają opracowywanie nowych treści. Na pocieszenie twórcy przygotowali jeszcze kilka pakietów kosmetycznych, które trafią do graczy jeszcze w tym roku. Na bardziej rozbudowane atrakcje – w tym fabularne dodatki – użytkownicy będą jednak musieli poczekać do 2023 roku.