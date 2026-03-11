Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstaje remake kolejnego kultowego koreańskiego filmu. Produkcję wyreżyseruje twórca Obecności

Radosław Krajewski
2026/03/11 10:10
W obsadzie powróci gwiazda oryginalnego hitu.

James Wan przygotowuje kolejny projekt dla wytwórni Paramount Pictures. Twórca znany z popularnych serii grozy, takich jak Piła i Obecność, stanie za kamerą anglojęzycznej wersji koreańskiego filmu Gangster, glina i diabeł, który w 2019 roku zdobył sporą popularność wśród fanów kina akcji. Co ciekawe, w remake’u ponownie pojawi się Dong-seok Ma, znany jako Don Lee, który grał jedną z głównych ról w oryginale.

Gangster, glina i diabeł

Gangster, glina i diabeł – James Wan pracuje nad amerykańskim remake’iem

Nowa produkcja ma być pełnoprawnym odświeżeniem historii przedstawionej w południowokoreańskim filmie. Oryginał opowiadał o nietypowym sojuszu policjanta i wpływowego gangstera. Obaj bohaterowie, mimo wzajemnej niechęci, muszą połączyć siły, aby schwytać brutalnego seryjnego mordercę. Każdy z nich ma jednak własne motywacje, dlatego współpraca szybko zamienia się w niebezpieczną grę pełną manipulacji, zdrad i walki o dominację w półświatku przestępczym.

Scenariusz przygotowuje Shay Hatten, który pracował wcześniej przy filmach z uniwersum John Wick oraz przy widowiskach z serii Rebel Moon. Podstawą dla nowej wersji jest wcześniejszy szkic autorstwa Briana Helgelanda, zdobywcy Oscara za scenariusz do Tajemnice Los Angeles. Helgeland pozostanie przy projekcie w roli producenta wykonawczego.

GramTV przedstawia:

Produkcja zgromadziła również imponującą listę producentów. Oprócz Wana i Dona Lee przy projekcie pracują między innymi Sylvester Stallone oraz D. Matt Geller z Balboa Productions, a także Chris Lee z B&C Group i Jang Won-seok, szef BA Entertainment. Ze strony studia Atomic Monster nad projektem czuwać będzie również Michael Clear.

Dla Jamesa Wana może to być pierwszy film fabularny od czasu premiery drugiej części Aquamana z 2023 roku. Reżyser pozostaje jednak aktywny w roli producenta. Jednym z jego aktualnych projektów jest kolejna odsłona serii Paranormal Activity, przygotowywana również dla Paramount.

Paramount Pictures coraz mocniej stawia na współpracę z rozpoznawalnymi twórcami. Po przejęciu studia przez Skydance rozpoczęto budowanie sieci partnerskich projektów z głośnymi nazwiskami branży filmowej. Wśród reżyserów i producentów związanych obecnie ze studiem znajdują się między innymi bracia Duffer, Jon M. Chu, James Mangold, Issa Rae oraz Dan Trachtenberg.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/10/james-wan-to-direct-the-gangster-the-cop-the-devil-remake-for-paramount

Tagi:

Popkultura
film
remake
thriller
kryminał
Paramount Pictures
James Wan
Don Lee
Dong-seok Ma
Gangster, glina i diabeł
Shay Hatten
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

