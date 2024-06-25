Nowe ogłoszenia pracy zdradzają przyszłość serii Assasin's Creed. Rozczaruje ona wielu

Wygląda na to, że Ubisoft nie zamierza zbaczać z obranej ścieżki rozwoju swojej najpopularniejszej marki. Nowa oferta pracy, znaleziona przez zespół Clawsomegamer, sugeruje, że przyszłość serii Assassin’s Creed będzie jeszcze silniej związana z modelem live-service oraz intensywną monetyzacją.

Assassin’s Creed – Shadows początkiem nowej wizji Ubisoftu

Z ogłoszenia o pracę na stanowisko Game Designer – Progressions & Systems w oddziale Ubisoft Quebec wynika, że centralnym punktem wszystkich przyszłych odsłon będzie Animus Hub. To właśnie ta platforma ma skupiać elementy usługowe, które zadebiutowały szerzej przy okazji Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft poszukuje osoby, która ma doświadczenie w projektowaniu systemów progresji w środowisku online. Kluczowym celem jest utrzymanie graczy przy tytule jak najdłużej po premierze.