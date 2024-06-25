Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe ogłoszenia pracy zdradzają przyszłość serii Assasin's Creed. Rozczaruje ona wielu

Mikołaj Berlik
2024/06/25 12:45
0
0

Projekty “usługi” pełną parą.

Wygląda na to, że Ubisoft nie zamierza zbaczać z obranej ścieżki rozwoju swojej najpopularniejszej marki. Nowa oferta pracy, znaleziona przez zespół Clawsomegamer, sugeruje, że przyszłość serii Assassin’s Creed będzie jeszcze silniej związana z modelem live-service oraz intensywną monetyzacją.

Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed – Shadows początkiem nowej wizji Ubisoftu

Z ogłoszenia o pracę na stanowisko Game Designer – Progressions & Systems w oddziale Ubisoft Quebec wynika, że centralnym punktem wszystkich przyszłych odsłon będzie Animus Hub. To właśnie ta platforma ma skupiać elementy usługowe, które zadebiutowały szerzej przy okazji Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft poszukuje osoby, która ma doświadczenie w projektowaniu systemów progresji w środowisku online. Kluczowym celem jest utrzymanie graczy przy tytule jak najdłużej po premierze.

GramTV przedstawia:

W opisie stanowiska wprost wspomniano o pracy nad systemami monetyzacji, co sugeruje, że przepustki bojowe (Battle Pass) i mikrotransakcje będą integralną częścią każdego kolejnego „Asasyna”. Choć oferta pracy dotyczy całego uniwersum, jej wpływ będzie widoczny w projektach, nad którymi Ubisoft obecnie pracuje:

  • AC Shadows: System Battle Pass w Animus Hub zostanie prawdopodobnie jeszcze mocniej rozbudowany.
  • Remake Black Flag: Fani zastanawiają się, jak klasyczna przygoda Edwarda Kenwaya zostanie dostosowana do nowych standardów „gry jako usługi”.
  • AC Hexe: Najbardziej tajemniczy projekt serii również może otrzymać silne wsparcie sieciowe i systemy progresji oparte na Hubie.

Decyzja o głębszym wejściu w model live-service zapada w trudnym dla firmy momencie. Po niedawnym anulowaniu kooperacyjnego projektu Assassin’s Creed League, studio musi udowodnić inwestorom, że marka potrafi generować stałe zyski. Strategia ta budzi jednak spore kontrowersje wśród fanów tradycyjnych przygód dla jednego gracza.

Źródło:https://clawsomegamer.com/ubisoft-job-listing-suggests-assassins-creed-will-push-further-into-live-service-with-focus-on-monetization/

