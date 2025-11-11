Nintendo Switch 2 oficjalnie po polsku! Nowa aktualizacja to dopiero początek zmian

Nintendo Switch 2 doczekał się języka polskiego. Aktualizacja 21.0.0 wprowadza też szereg nowych funkcji.
W nocy Nintendo udostępniło nową wersję oprogramowania – aktualizację 21.0.0 dla Nintendo Switch 2. Tym razem nie chodzi jednak o typową poprawkę „stabilności”, lecz o znaczący pakiet usprawnień. Gracze otrzymali m.in. nowy wygląd ekranu głównego z oznaczeniami wersji gier, możliwość anulowania wszystkich pobrań, ulepszenia czatu głosowego GameChat oraz lepsze zarządzanie transferem danych między konsolami.
Nintendo Switch 2 – aktualizacja z długo wyczekiwaną funkcją
W wersji przygotowanej dla Switcha 2 poprawiono też działanie HDR, jakość dźwięku i dodano tryb niskiego opóźnienia audio w kontrolerze Pro Controller. Konsola nie przechodzi już w stan uśpienia podczas rozmów w GameChat, a funkcje dostępności – w tym Text-to-Speech – zostały znacznie rozbudowane.
Najważniejszą nowością jest jednak wprowadzenie języka polskiego. Po latach próśb i petycji polscy gracze w końcu doczekali się oficjalnego wsparcia językowego. W ustawieniach konsoli pojawiła się opcja „Polish/English”, choć samo menu nadal pozostaje częściowo angielskie. Wszystko wskazuje na to, że Nintendo dopiero rozpoczęło proces wdrażania pełnej lokalizacji.
Jak zauważył Michał Pisarski, część gier z wbudowanymi polskimi napisami teraz automatycznie wykrywa i aktywuje lokalizację systemową. Choć tłumaczenie interfejsu nie jest jeszcze kompletne, nowa aktualizacja to wyraźny sygnał, że firma wreszcie dostrzegła polską społeczność.
To dopiero początek zmian – i pierwszy krok w stronę pełnej polonizacji Nintendo Switcha 2.
