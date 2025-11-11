Nintendo Switch 2 oficjalnie po polsku! Nowa aktualizacja to dopiero początek zmian

W nocy Nintendo udostępniło nową wersję oprogramowania – aktualizację 21.0.0 dla Nintendo Switch 2. Tym razem nie chodzi jednak o typową poprawkę „stabilności”, lecz o znaczący pakiet usprawnień. Gracze otrzymali m.in. nowy wygląd ekranu głównego z oznaczeniami wersji gier, możliwość anulowania wszystkich pobrań, ulepszenia czatu głosowego GameChat oraz lepsze zarządzanie transferem danych między konsolami.

Nintendo Switch 2 – aktualizacja z d ługo wyczekiwaną funkcją

W wersji przygotowanej dla Switcha 2 poprawiono też działanie HDR, jakość dźwięku i dodano tryb niskiego opóźnienia audio w kontrolerze Pro Controller. Konsola nie przechodzi już w stan uśpienia podczas rozmów w GameChat, a funkcje dostępności – w tym Text-to-Speech – zostały znacznie rozbudowane.