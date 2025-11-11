Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo Switch 2 oficjalnie po polsku! Nowa aktualizacja to dopiero początek zmian

Mikołaj Berlik
2025/11/11 09:40
0
0

Nintendo Switch 2 doczekał się języka polskiego. Aktualizacja 21.0.0 wprowadza też szereg nowych funkcji.

W nocy Nintendo udostępniło nową wersję oprogramowania – aktualizację 21.0.0 dla Nintendo Switch 2. Tym razem nie chodzi jednak o typową poprawkę „stabilności”, lecz o znaczący pakiet usprawnień. Gracze otrzymali m.in. nowy wygląd ekranu głównego z oznaczeniami wersji gier, możliwość anulowania wszystkich pobrań, ulepszenia czatu głosowego GameChat oraz lepsze zarządzanie transferem danych między konsolami.

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 – aktualizacja z długo wyczekiwaną funkcją

W wersji przygotowanej dla Switcha 2 poprawiono też działanie HDR, jakość dźwięku i dodano tryb niskiego opóźnienia audio w kontrolerze Pro Controller. Konsola nie przechodzi już w stan uśpienia podczas rozmów w GameChat, a funkcje dostępności – w tym Text-to-Speech – zostały znacznie rozbudowane.

Najważniejszą nowością jest jednak wprowadzenie języka polskiego. Po latach próśb i petycji polscy gracze w końcu doczekali się oficjalnego wsparcia językowego. W ustawieniach konsoli pojawiła się opcja „Polish/English”, choć samo menu nadal pozostaje częściowo angielskie. Wszystko wskazuje na to, że Nintendo dopiero rozpoczęło proces wdrażania pełnej lokalizacji.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Jak zauważył Michał Pisarski, część gier z wbudowanymi polskimi napisami teraz automatycznie wykrywa i aktywuje lokalizację systemową. Choć tłumaczenie interfejsu nie jest jeszcze kompletne, nowa aktualizacja to wyraźny sygnał, że firma wreszcie dostrzegła polską społeczność.

To dopiero początek zmian – i pierwszy krok w stronę pełnej polonizacji Nintendo Switcha 2.

Tagi:

News
Nintendo
aktualizacja
konsole
konsola
handheld
Nintendo Switch 2
język
język polski
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112