Rycerz Siedmiu Królestw naprawia wielki błąd Gry o tron. Twórcy spełniają obietnicę

George R.R. Martin będzie zadowolony z tej zmiany.
Nowy serial HBO osadzony w świecie Westeros naprawia wielki błąd, jaki twórcy Gry o tron popełnili w późniejszych sezonach. Rycerz Siedmiu Królestw zmienia jeden z detali, na który George R.R. Martin od lat zwracał uwagę. Chodzi o herb rodu Targaryenów, a dokładniej o liczbę nóg u smoka.
Rycerz Siedmiu Królestw naprawia błąd z herbem Targaryenów z Gry o tron
Produkcja współtworzona przez Martina i showrunnera Irę Parkera adaptuje nowele Opowieści z Siedmiu Królestw i od początku stawia na wierność materiałowi źródłowemu. W drugim odcinku widzowie po raz pierwszy widzą Targaryenów, wśród nich Baelora, Maekara, Valarra i Aeriona, a wraz z nimi ich rodowy symbol. Trójgłowy smok ma dwie nogi, dokładnie tak, jak autor Pieśni lodu i ognia opisywał go w książkach.
Projektowałem swoje smoki z wielką dbałością o szczegóły. Latają i zioną ogniem, bo to było dla mnie kluczowe. Mają dwie nogi, nie cztery, nigdy cztery, oraz dwie skrzydła. Czteronożne smoki istnieją wyłącznie w heraldyce. Przez wieki heraldycy nazywali czteronożne bestie smokami, a ich dwunożnych krewnych wiwernami. Nikt oczywiście nigdy nie widział ani jednych, ani drugich, więc ta różnica była w dużej mierze arbitralna.
Martin zwracał też uwagę, że w Westeros smoki naprawdę istniały, więc twórcy herbów nie mieli wymówki. Autor podkreślał przy tym, że trzy głowy w herbie są wyłącznie symbolem Aegona Zdobywcy i jego sióstr, a nie próbą realistycznego odwzorowania anatomii.
Skoro można było spojrzeć na prawdziwego smoka i policzyć mu kończyny, dlaczego ktokolwiek miałby rysować mu cztery nogi.
Ironią losu jest fakt, że to właśnie Rycerz Siedmiu Królestw poprawia ten błąd, mimo że w czasach Dunkana i Jaja smoki od ponad pięćdziesięciu lat uznawane są za wymarłe. Co więcej, bohaterowie serialu nigdy nie widzieli żywego smoka, a mimo to w tym świecie pozostaje zgodna z książkowym kanonem.
Ten detal dobrze oddaje podejście twórców do adaptacji. Relacja między Parkerem a Martinem wydaje się znacznie lepsza niż przy poprzednich serialach, a wprowadzane zmiany mają logiczne uzasadnienie. Rozszerzenia scen, takich jak wspólne picie i tańce Dunka z Lyonem Baratheonem, sprawiają wrażenie naturalnego uzupełnienia tego, co autor pozostawił między wierszami.
Akcja serialu rozgrywa się sto lat przed wydarzeniami znanymi z głównego serialu. Historia śledzi losy młodego i nieopierzonego, ale odważnego rycerza, ser Duncana Wysokiego, oraz jego niskiego wzrostem giermka, który okazuje się być kimś więcej. Ten niezwykły duet przemierza Westeros w epoce, gdy królestwo żyje jeszcze wspomnieniem dawnej chwały Targaryenów, a wielkie rody snują intrygi, które zaważą na przyszłości całego kontynentu.
W rolę ser Duncana wciela się Peter Claffey, natomiast Dextera Sola Ansella zobaczymy jako giermka Jajka. W obsadzie znaleźli się również: Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan Lawlor, Steve Wall oraz Danny Webb.