Rycerz Siedmiu Królestw naprawi wielki błąd z Gry o Tron. George R.R. Martin nie był zadowolony z tej zmiany w serialu

Twórcy Rodu smoka również powielili ten problem, ale nowy serial go naprawi.

Serial Rycerz Siedmiu Królestw ustanowi precedens dla całej serii Gra o Tron i zaoferuje o wiele krótsze odcinki niż główny serial, czy poprzedni prequel, czyli Ród smoka. Niedawno do sieci trafił pierwszy zwiastun nadchodzącego serialu fantasy opartego na twórczości George’a R.R. Martina. Fani szybko zauważyli istotne zmiany w godle rodu Targaryen, uwzględniając przy tym uwagi samego George’a R. R. Martina. Rycerz Siedmiu Królestw – istotna zmiana, która ucieszy nawet George’a R.R. Martina Akcja serialu rozgrywa się w wyjątkowym okresie Westeros, niemal dokładnie pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w Rodzie smoka i Grze o Tron, około osiemdziesięciu lat po pierwszym z nich i dziewięćdziesięciu przed drugim. Fabuła skupia się na przygodach Ser Duncana Wysokiego i jego giermka, młodego chłopca o imieniu Jajo, który ma szersze powiązania z wydarzeniami znanymi z głównej serii.

Mimo że w tym okresie rodzina Targaryenów nie dysponuje smokami, wciąż odgrywa ważną rolę w wydarzeniach serialu, a twórcy przygotowali dla niej zmodyfikowane godło. Dotychczas symbol rodu przedstawiał trzygłowego smoka, którego głowy symbolizowały Aegona Zdobywcę oraz jego siostry, Visenyę i Rhaenys. Taki wizerunek pojawiał się zarówno w Grze o Tron, jak i w Rodzie smoka. Chociaż na pierwszy rzut oka godło wygląda podobnie, to różni się liczbą łap. W książkach Martina godło opisywane było, jako smok z dwoma łapami, ale w serialu zmieniono je na cztery. Twórcy Rycerza Siedmiu Królestw przywracają więc oryginalne godło rodu Targaryenów znane z książek oraz pierwszych sezonów Gry o Tron. Showrunner Ira Parker w rozmowie z Entertainment Weekly wyjaśnił motywację zmian: Uważam, że istnieje postęp artystyczny, a przynajmniej cykle artystyczne. Nowy projektant godła rodu Targaryen wykonał po prostu nieco inną, ręczną wersję czegoś. To wszystko. Nie miało to oznaczać niczego więcej niż fakt, że to jest godło z tego konkretnego okresu.

Parker podkreślił, że różnice wynikają głównie z indywidualnej wizji projektanta flag i ozdób, nie zaś z jakiejkolwiek głębszej zmiany w historii Westeros. Zmiany godła uwzględniają też uwagi samego George'a R. R. Martina, który wcześniej krytykował przedstawienie smoków w Grze o Tron i Rodzie smoka. Produkcja powstała na podstawie noweli George'a R.R. Martina z cyklu Opowieści z Siedmiu Królestw, które od lat cieszą się ogromnym uznaniem wśród czytelników. W rolę ser Duncana wciela się Peter Claffey, natomiast Dextera Sola Ansella zobaczymy jako giermka Jajka. W obsadzie znaleźli się również: Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan Lawlor, Steve Wall oraz Danny Webb. Za scenariusz i produkcję odpowiadają George R. R. Martin oraz Ira Parker. Producentami wykonawczymi są także Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris oraz Sarah Bradshaw. Reżyserią trzech pierwszych odcinków zajmie się Adina Smith, twórczyni m.in. Lekcje chemii i Hanny. Ostatnie trzy odcinki wyreżyseruje Owen Harris. Przypomnijmy, że premiera pierwszego odcinka została zaplanowana na 18 stycznia 2026 roku na platformie HBO.

