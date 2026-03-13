Najnowszy hit SkyShowtime wróci z drugim sezonem. Kiedy premiera nowych odcinków?

Serial błyskawicznie otrzymał zamówienie na drugi sezon.

Stacja CBS zdecydowała się na błyskawiczne przedłużenie serialu Marshals: historia z Yellowstone. Produkcja osadzona w świecie Yellowstone otrzyma drugi sezon już po emisji zaledwie dwóch odcinków. Taka decyzja należy do rzadkości w przypadku amerykańskiej telewizji ogólnodostępnej, która zazwyczaj potrzebuje znacznie więcej czasu, by ocenić potencjał nowych tytułów. Niestety stacja nie podała, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków. Prawdopodobnie jednak premiera drugiego sezonu nastąpi w 2027 roku. Marshals: historia z Yellowstone – hit SkyShowtime otrzymał zamówienie na 2. sezon Nowy serial koncentruje się na postaci Kayce’a Duttona, w którego wciela się Luke Grimes. Bohater, znany widzom z Yellowstone jako syn Johna Duttona granego przez Kevin Costner, pozostaje w Montanie po wydarzeniach z oryginalnej serii. Zostaje przekonany do dołączenia do elitarnej jednostki U.S. Marshals dowodzonej przez jego przyjaciela Pete’a Calvina, którego gra Logan Marshall-Green.

W pierwszym odcinku nowa grupa funkcjonariuszy wyrusza na poszukiwanie przestępców ukrywających się na terenach rancza. W skład zespołu wchodzą również Belle Skinner grana przez Arielle Kebbel, Andrea Cruz w interpretacji Ash Santos oraz Miles Kittle, którego gra Tatanka Means. W serialu pojawiają się też znane twarze z Yellowstone, w tym Brecken Merrill jako Tate Dutton, Gil Birmingham w roli Thomasa Rainwatera oraz Mo Brings Plenty jako Mo. Debiut serialu okazał się ogromnym sukcesem. Według danych Nielsena pierwszy odcinek przyciągnął 9,52 miliona widzów w dniu emisji. W ciągu tygodnia liczba ta wzrosła do 20,6 miliona odbiorców oglądających produkcję na różnych platformach. Tym samym Marshals stał się najchętniej oglądaną premierą nowego serialu w sezonie telewizyjnym 2025–2026. Co więcej, był to najbardziej oglądany start nowej produkcji telewizyjnej bez wsparcia transmisji futbolu amerykańskiego od czasu premiery Młodego Sheldona w 2017 roku. Serial powstał w ramach rozbudowy uniwersum stworzonego przez Taylor Sheridan. Twórca rozwija obecnie kilka projektów związanych z tym światem dla platform należących do Paramount. Wśród nich znajduje się m.in. serial The Madison, który zadebiutuje w serwisie Paramount+ 14 marca, a także kolejny spin-off zatytułowany The Dutton Ranch z udziałem Kelly Reilly i Cole Hauser.

GramTV przedstawia:

Produkcją Marshals zajmują się Paramount Television Studios oraz 101 Studios. Za stworzenie serialu odpowiada Spencer Hudnut, który wcześniej pełnił funkcję showrunnera przy serialu SEAL Team. Prezes CBS Entertainment, Amy Reisenbach, podkreśliła, że wyniki oglądalności od początku wskazywały na ogromny potencjał nowej produkcji: Marshals osiągnął spektakularny wynik i bardzo szybko przyciągnął ogromną widownię na wielu platformach, stając się jedną z najmocniejszych nowych serii w telewizji. Entuzjastyczna reakcja widzów pokazuje, jak silny jest świat Yellowstone, jak dobrze działa opowieść oparta na wyrazistych bohaterach i jak duże znaczenie mają świetne występy obsady z Luke’em Grimesem na czele. W Polsce, jak i w wielu innych europejskich krajach, Marshals: historia z Yellowstone można oglądać na SkyShowtime. Obecnie widzowie mogą nadrobić dwa pierwsze odcinki serialu. Marshals: historia z Yellowstone – recenzja trzech odcinków. (Nie)tańczący z wilkami

