Rycerz Siedmiu Królestw ustanowi precedens dla całej marki Gra o Tron. Fani już zwiastują porażkę

Mimo że sam autor powieści, George R.R. Martin nie krył zadowolenia z projektu, podkreślając, że jest to „tak wierna adaptacja, jakiej rozsądny człowiek mógłby sobie życzyć”, wielu widzów nie podziela jego optymizmu.

Przed kilkoma dniami HBO zaprezentowało pierwszy zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw, czyli nowego prequela Gry o Tron. Jednak entuzjazm wokół serialu zaczął słabnąć po tym, jak do sieci wyciekły informacje o długości odcinków. Według doniesień każdy z sześciu epizodów ma trwać około trzydziestu minut. To oznacza, że cały sezon potrwa zaledwie trzy godziny, czyli o wiele mniej czasu, niż jakikolwiek sezon oryginalnej serii.

Niektórzy krytykują decyzję HBO z bardziej cynicznego punktu widzenia, sugerując, że podział historii na sześć krótkich odcinków to zabieg czysto marketingowy:

Całość trwa trzy godziny? W takim razie powinni zrobić z tego film - dodał kolejny.

Brakuje mi czasów, gdy sezony miały po dwadzieścia odcinków - wspomniał inny użytkownik.

Wielu komentujących zwróciło uwagę, że krótsza forma nie przystaje do rozmachu uniwersum Westeros:

Trzydziestominutowe odcinki w serialu ze świata Gry o tron? Na litość boską – napisał jeden z fanów.

W porównaniu z innymi spin-offami osadzonymi w tym samym świecie nowy projekt wypada wyjątkowo skromnie. Ród smoka oferował dziesięć odcinków w pierwszym sezonie i osiem w drugim, z których każdy trwał około godziny. Tymczasem Rycerz Siedmiu Królestw prezentuje się bardziej jak miniserial lub pełnometrażowa produkcja rozbita na kilka części.

Akcja serialu rozgrywa się sto lat przed wydarzeniami znanymi z głównego serialu. Historia śledzi losy młodego i nieopierzonego, ale odważnego rycerza, ser Duncana Wysokiego, oraz jego niskiego wzrostem giermka, który okazuje się być kimś więcej. Ten niezwykły duet przemierza Westeros w epoce, gdy królestwo żyje jeszcze wspomnieniem dawnej chwały Targaryenów, a wielkie rody snują intrygi, które zaważą na przyszłości całego kontynentu.

Produkcja powstała na podstawie noweli George’a R.R. Martina z cyklu Opowieści z Siedmiu Królestw, które od lat cieszą się ogromnym uznaniem wśród czytelników. W rolę ser Duncana wciela się Peter Claffey, natomiast Dextera Sola Ansella zobaczymy jako giermka Jajka.

W obsadzie znaleźli się również: Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan Lawlor, Steve Wall oraz Danny Webb.

Za scenariusz i produkcję odpowiadają George R. R. Martin oraz Ira Parker. Producentami wykonawczymi są także Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris oraz Sarah Bradshaw. Reżyserią trzech pierwszych odcinków zajmie się Adina Smith, twórczyni m.in. Lekcje chemii i Hanny. Ostatnie trzy odcinki wyreżyseruje Owen Harris.

Premiera pierwszego odcinka została zaplanowana na 18 stycznia 2026 roku na platformie HBO.