Nowy serial z Gry o Tron w pierwszym pełnym zwiastunie. Tym razem bez smoków i magii

Stacja udostępniła pierwszy pełny zwiastun serialu Rycerz Siedmiu Królestw, czyli nadchodzącego prequela kultowej Gry o Tron. Produkcja składająca się z sześciu odcinków zadebiutuje już 18 stycznia i przeniesie widzów w czasy, gdy na Żelaznym Tronie wciąż zasiadali Targaryenowie, a wspomnienia o ostatnim smoku nadal były żywe.

Rycerz Siedmiu Królestw – pierwszy zwiastun prequela Gry o Tron

Akcja serialu rozgrywa się sto lat przed wydarzeniami znanymi z głównego serialu. Historia śledzi losy młodego i nieopierzonego, ale odważnego rycerza, ser Duncana Wysokiego, oraz jego niskiego wzrostem giermka, który okazuje się być kimś więcej. Ten niezwykły duet przemierza Westeros w epoce, gdy królestwo żyje jeszcze wspomnieniem dawnej chwały Targaryenów, a wielkie rody snują intrygi, które zaważą na przyszłości całego kontynentu.