Nowy serial z Gry o Tron w pierwszym pełnym zwiastunie. Tym razem bez smoków i magii

HBO zaprezentowało pierwszy zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw.
Stacja udostępniła pierwszy pełny zwiastun serialu Rycerz Siedmiu Królestw, czyli nadchodzącego prequela kultowej Gry o Tron. Produkcja składająca się z sześciu odcinków zadebiutuje już 18 stycznia i przeniesie widzów w czasy, gdy na Żelaznym Tronie wciąż zasiadali Targaryenowie, a wspomnienia o ostatnim smoku nadal były żywe.
Rycerz Siedmiu Królestw – pierwszy zwiastun prequela Gry o Tron
Akcja serialu rozgrywa się sto lat przed wydarzeniami znanymi z głównego serialu. Historia śledzi losy młodego i nieopierzonego, ale odważnego rycerza, ser Duncana Wysokiego, oraz jego niskiego wzrostem giermka, który okazuje się być kimś więcej. Ten niezwykły duet przemierza Westeros w epoce, gdy królestwo żyje jeszcze wspomnieniem dawnej chwały Targaryenów, a wielkie rody snują intrygi, które zaważą na przyszłości całego kontynentu.
Produkcja powstała na podstawie noweli George’a R. R. Martina z cyklu Opowieści z Siedmiu Królestw, które od lat cieszą się ogromnym uznaniem wśród czytelników. W rolę ser Duncana wciela się Peter Claffey, natomiast Dextera Sola Ansella zobaczymy jako giermka Jajka.
W obsadzie znaleźli się również: Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan Lawlor, Steve Wall oraz Danny Webb.
GramTV przedstawia:
Za scenariusz i produkcję odpowiadają George R. R. Martin oraz Ira Parker. Producentami wykonawczymi są także Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris oraz Sarah Bradshaw. Reżyserią trzech pierwszych odcinków zajmie się Adina Smith, twórczyni m.in. Lekcje chemii i Hanny. Ostatnie trzy odcinki wyreżyseruje Owen Harris.
Premiera pierwszego odcinka została zaplanowana na 18 stycznia 2026 roku na platformie HBO.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!