Rusza casting do nowych Opowieści z Narnii. Jedna rola już obstawiona?

Wygląda na to, że prace nad nową adaptacją Opowieści z Narnii w reżyserii Grety Gerwig nabierają tempa. Po tym jak ustalono już datę premiery, co ostatecznie zakończyło spekulację odnośnie przyszłości filmu, reżyserka filmu może wykonać kolejny krok. Portal NarniaWeb uzyskał dostęp do ogłoszenia o castingu – szukani są już odtwórcy głównych ról.

Rusza casting do nowych Opowieści z Narnii

Treść ogłoszenia nie może budzić zaskoczeń. Twórcy poszukują dwójki dzieci – chłopca i dziewczynki – w wieku około 10-11 lat do głównych ról. Próby i zdjęcia do filmu zaplanowano w Wielkiej Brytanii od czerwca do grudnia 2025 roku, natomiast oficjalne rozpoczęcie produkcji ma nastąpić już jesienią. Film ma być gotowy w listopadzie 2026, kiedy to zaplanowano jego premierę – najpierw w kinach, następnie na Netflix.