Znamy datę kinowej premiery nowych Opowieści z Narnii. Netflix się ugiął

Greta Gerwig osiągnęła sukces. Netflix wypuści szykowane widowisko fantasy najpierw na dwa tygodnie do kin, nim film trafi do biblioteki platformy.

Los adaptacji prozy C.S. Lewisa był niepewny. Przez długi czas trwały negocjacje na linii Greta Gerwig – Netflix. Reżyserka nowych Opowieści z Narnii zażądała, by jej widowisko trafiło najpierw do szerokiej dystrybucji kinowej, nim zagości w bibliotece giganta medialnego. To oczywiście stało w sprzeczności z polityką Netflix. Przez moment wydawało się, że Greta Gerwig porzuci projekt. Teraz wychodzi jednak na to, że strony doszły w końcu do porozumienia. Ogłoszono datę kinowej premiery widowiska. Film będzie dostępny w kinach przez dwa tygodnie. Po upływie miesiąca trafi do Netflix.

Netflix się ugiął i wypuści film do kin IMAX

Adaptacja Opowieści z Narnii C.S. Lewisa trafi na ekrany Imax na całym świecie. Produkcja zostanie wyświetlona w 90 krajach, w 1000 kinach, zanim zadebiutuje na platformie Netflix w Boże Narodzenie 2026. Data premiery w kinach została ustalona na Święto Dziękczynienia, 26 listopada 2026 roku. Film ma trafić do biblioteki Netflix równo miesiąc później, na Gwiazdkę. Podczas tego samego sezonu świątecznego w kinach pojawią się również inne wyczekiwane filmy, takie jak Igrzyska śmierci: Wschód słońca na żniwach (20 listopada 2026) oraz nieznana jeszcze animacja Disneya zaplanowana na 25 listopada. Rywalizacja o uwagę, serca i portfele widowni będzie zatem zaciekła.