Gladiator 3 już powstaje. Ridley Scott porównuje drugą część do Ojca Chrzestnego

Reżyser porównał zakończenie Gladiatora 2 do pierwszej części Ojca Chrzestnego. Przyznał, że właśnie taki będzie punkt wyjścia do trzeciej części.

Obecnie Scott zajęty jest produkcją You Should Be Dancing, czyli biografii zespołu muzycznego Bee Gees. Ponadto pracuje nad filmem Wraiths of the Broken Land.

Ponad dwie dekady po wydarzeniach z Gladiatora z 2000 roku Lucjusz – wnuk byłego cesarza Rzymu Marka Aureliusza i syn Lucilli – mieszka z żoną i dzieckiem w Numidii. Rzymscy żołnierze dowodzeni przez generała Marka Acaciusa najeżdżają miasto, zmuszając Lucjusza do niewoli. Zainspirowany historią Maximusa Lucjusz postanawia walczyć jako gladiator pod okiem Makrynusa, posiadacza stajni wojowników, który sprzeciwia się rządom młodych cesarzy Karakalli i Gety.

W obsadzie znaleźli się: Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Joseph Quinn, Pedro Pascal, May Calamawy, Lior Raz, Peter Mensah, Matt Lucas oraz Fred Hechinger.

Przypomnijmy, że Gladiator 2 zadebiutuje w kinach 22 listopada 2024 roku.