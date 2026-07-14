31-letnia gra RPG od Square Enix nadal nie jest dostępna w większości krajów. W Japonii była wielkim hitem

Nic dziwnego, że poza Japonią, to bardzo zapomniany tytuł.

Biblioteka Square Enix pełna jest gier, które na stałe zapisały się w historii gatunku RPG. Nie wszystkie produkcje japońskiego wydawcy miały jednak okazję trafić do odbiorców na całym świecie. Jednym z najbardziej zaskakujących przykładów pozostaje Mystic Ark, ceniona gra ze Super Famicoma, która mimo upływu trzech dekad nadal nie doczekała się oficjalnego anglojęzycznego wydania. Mystic Ark – gra wciąż nie pojawiła się w wielu krajach na całym świecie Mystic Ark zadebiutowało w Japonii 14 lipca 1995 roku. Produkcja została przygotowana wyłącznie z myślą o konsoli Super Famicom i nigdy nie otrzymała oficjalnej lokalizacji przeznaczonej dla zachodnich odbiorców. Nie przeszkodziło jej to jednak w osiągnięciu zauważalnego sukcesu na rodzimym rynku.

Według danych sprzedażowych publikowanych przez Famitsu gra znalazła ponad 48 tysięcy nabywców już w pierwszym tygodniu obecności w sklepach. Był to bardzo dobry rezultat, szczególnie że Mystic Ark stanowiło wówczas zupełnie nową markę, która musiała konkurować z wieloma rozpoznawalnymi seriami. Rok 1995 był wyjątkowo intensywnym okresem dla fanów japońskich gier fabularnych. Na rynku dostępne były już najbardziej cenione produkcje ze Super Famicoma, a jednocześnie coraz większe znaczenie zaczynało mieć pierwsze PlayStation. Pomimo silnej konkurencji Mystic Ark szybko zdobyło zainteresowanie graczy. Potwierdzeniem popularności produkcji było zestawienie opublikowane w październiku 1995 roku przez japoński magazyn Micom BASIC. Mystic Ark zajęło w nim pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych gier, wyprzedzając wiele znacznie bardziej rozpoznawalnych tytułów. Tym bardziej zaskakuje, że produkcja nigdy oficjalnie nie opuściła Japonii.

GramTV przedstawia:

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Mystic Ark była nietypowa konstrukcja przygody. Zamiast prowadzić gracza przez jedną rozbudowaną historię, twórcy podzielili kampanię na osiem odmiennych światów. Każdy z nich oferował własnych bohaterów, konflikty, motywy przewodnie oraz stylistykę. Poszczególne krainy zostały połączone tajemniczą centralną świątynią, która stanowiła główny punkt całej opowieści. Odwiedzane miejsca potrafiły jednak znacząco się od siebie różnić. Jeden rozdział mógł wykorzystywać elementy fantastycznego folkloru, podczas gdy kolejny prezentował zupełnie nowe społeczności, realia oraz problemy. Takie rozwiązanie pozwalało regularnie zmieniać tempo gry i przedstawiać nowe pomysły bez konieczności rozwijania jednego wątku przez kilkadziesiąt godzin. Każdy świat funkcjonował niemal jak osobna przygoda, ale jednocześnie pozostawał częścią większej całości. Konstrukcja Mystic Ark nadal może wydawać się interesująca. Square Enix wielokrotnie sięgało później po gry wykorzystujące wielu bohaterów, odrębne scenariusze oraz historie, które łączyły się dopiero na późniejszym etapie. Produkcja z 1995 roku nie stworzyła tego rodzaju narracji, ale pokazała, jak różnorodna może być opowieść osadzona w ramach jednego RPG. Największym problemem pozostaje obecnie dostępność gry. Przez lata powstały nieoficjalne tłumaczenia przygotowane przez fanów, dzięki którym część zachodnich odbiorców mogła zapoznać się z Mystic Ark. Square Enix nigdy nie zdecydowało się jednak na opracowanie oficjalnej angielskiej wersji. Gra nie pojawiła się również w żadnej większej kolekcji klasycznych produkcji, odświeżonym wydaniu ani cyfrowej dystrybucji przeznaczonej dla międzynarodowych odbiorców. W praktyce oznacza to, że osoby nieznające języka japońskiego nadal nie mają legalnej możliwości poznania pełnej historii w zrozumiałej dla siebie wersji językowej. Sytuacja jest tym bardziej zastanawiająca, że współczesny rynek coraz chętniej przywraca zapomniane gry RPG. Produkcje, które przez lata pozostawały dostępne wyłącznie w Japonii, otrzymują nowe tłumaczenia, porty oraz remastery. Cyfrowe sklepy ułatwiają natomiast wydawcom dotarcie do graczy zainteresowanych mniej znanymi tytułami z poprzednich generacji. Ponad trzydzieści lat po premierze Mystic Ark pozostaje jednym z najbardziej interesujących braków w katalogu klasycznych gier Square Enix. Produkcja osiągnęła sukces w Japonii, oferowała nietypową konstrukcję opowieści i wyróżniała się na tle innych RPG z tamtego okresu. Mimo tego większość graczy na świecie nadal nie może poznać jej w oficjalnie przetłumaczonej wersji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.